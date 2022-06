Matteo Berrettini, sull’erba perde solo dal Covid: addio Wimbledon

La Dea Bendata ha nuovamente girato le spalle a Matteo Berrettini. Le vittorie a Stoccarda e al Queen’s sembravano allontanato i fantasmi di una stagione caratterizzata da contrattempi fisici. A poche ore dall’esordio a Wimbledon contro Garin è arrivata la mazzata della positività al Covid che lo costringe al ritiro.

L’amarezza di Berrettini: ‘Ho il cuore spezzato’

Il tennista azzurro ha comunicato il ritiro con un post pubblicato su Instagram martedì 28 giugno in cui non nasconde la delusione per non poter disputare il prestigioso torneo del Grande Slam di tennis che lo scorso anno l’ha visto arrivare in finale dove fu sconfitto da Novak Djokovic. “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19. Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni” – ha spiegato Berrettini.

‘Sono stato influenzato con sintomi non gravi ed ho ritenuto opportuno fare un altro test

“Nonostante i sintomi non fossero gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte”. Il romano era tra i favoriti alla vittoria con uno score strepitoso sull’erba che quest’anno lo vedeva imbattuto.