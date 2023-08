Scopriamo i favoriti degli US Open di tennis 2023 per i bookmakers

Dal 28 agosto al 10 settembre 2023 andranno in scena gli US Open, l’ultima grande sfida dell’anno prima degli ATP Finals. Carlos Alcaraz è l’attuale detentore e maggiore indiziato per bissare il successo, ma attenzione a Novak Djokovic, 3 volte vincitore a New York (2011, 2015, 2018) e secondo classificato al recente torneo di Wimbledon, vinto proprio in finale dallo spagnolo.

Us Open, Carlos Alcaraz favorito su Novak Djokovic per i bookmakers

Novak cercherà di sicuro una rivincita contro Carlitos, che ha fatto saltare la possibilità a Nole di ottenere il Grande Slam dopo la vittoria nell’Australian Open e al Roland Garros. I pronostici, però, non favoriscono il tennista serbo, che più volte si è visto sormontare dalla foga agonistica e l’energia del giovane Alcaraz.

Come detto, le scommesse sugli US Open chiudono la stagione degli slam in attesa delle ATP Finals. I principali bookmakers quotano la vittoria di Carlos Alcaraz a 2.25 seguito da Novak Djokovic a 2.50. Uno scarto leggero in verità, che non sancisce alcun verdetto definitivo ma lascia aperte tanti finali alternativi. Tra gli altri, è bancato a 5.00 Daniil Medvedev, vincitore nel 2021 proprio contro Djokovic, e viene offerto a 10 anche Jannik Sinner, fresco semifinalista di Wimbledon.

L’altoatesino ha ben figurato al recente torneo inglese, superando Rublev ai quarti di finale e perdendo solo contro Djokovic (con il punteggio di 3-6, 4-6, 6-7). Il ranking del tennista di San Candido è rimasto lo stesso (8°), ma il punteggio è notevolmente migliorato dall’ultima uscita, arrivando al personal best in carriera. Gli occhi saranno dunque puntati anche su di lui, che agli US Open ha già raggiunto i quarti di finale lo scorso anno.

Chance per Sinner, la sorpresa Berrettini quotata a 50

Attenzione però anche a Matteo Berrettini, bancato a 50 dal sito Snai ma deciso più che mai a fare del suo meglio anche in quel di New York. Già nel recente Slam aveva ritrovato una forma niente male, riuscendo ad eliminare prima il connazionale Sonego nel derby del primo turno, poi Alex de Minaur al secondo e Aleksander Zverev al terzo. Solo al quarto si è dovuto piegare davanti a Carlos Alcaraz, pur riuscendo ad avere la meglio nel primo set. Comunque, una prestazione niente male per il tennista romano, che potrebbe essere l’outsider che non ti aspetti nell’ultimo Slam di stagione.

Scorrendo la classifica ATP troviamo Casper Ruud al quarto posto, offerto a 15 da Snai per la vittoria finale; poi Stefanos Tsitsipas, offerto a 20; Holger Rune, bancato a 15; e Andrey Rublev, che nonostante il settimo posto nel ranking mondiale viene offerto a 50. Le quotazioni del tennista russo sono in discesa per quanto riguarda una possibile presenza nelle fasi finali, mentre sembrano crescere sempre di più le aspettative verso le nuove leve.

Per quanto riguarda il singolare femminile, invece, si preannuncia il bis per Iga Świątek. La tennista polacca, numero 1 al mondo e già vincitrice nella scorsa edizione contro Ons Jabeur, è bancata da Snai a 3.00. Le uniche che sembrano avere qualche chance per mettere i bastoni tra le ruote alla Świątek sono Aryna Sabalenka, n°2 nel ranking WTA, bancata a 5.00, ed Elena Rybakina, fresca vincitrice a Wimbledon ma mai oltre il 3° turno agli US Open. Per lei la quotazione è di 7.50.

Swiatek favorita su Sabalenka e Rybakina per il singolare femminile

Insomma, rispetto al maschile, dove la lotta a due tra Alcaraz e Djokovic sembra essere più incerta, in questo caso c’è maggiore unanimità nei bookmakers, che vedono nella tennista di Varsavia la più accreditata a vincere il torneo americano. Tra le altre, Jessica Pegula viene offerta a 20; Ons Jabeur a 15; Caroline Garcia a 20 e Coco Gauff a 15. Pochissime chance per la nostra Elisabetta Cocciaretto, 30ª nel ranking mondiale e offerta a 250 per la vittoria finale. Qualche leggera possibilità in più viene data a Camilla Giorgi, offerta a 150.