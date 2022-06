Verratti, vacanza amara: rapinato di 3 milioni di euro nella villa di Ronaldo il fenomeno a Ibiza

La vacanza ad Ibiza nella villa di Ronaldo il fenomeno si è trasformata in un incubo per Marco Verratti. il centrocampista del Psg è stato derubato durante la notte tra sabato 25 e domenica 26 giugno. Un bottino da tre milioni di euro per i rapinatori secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine locali.

Il colpo è avvenuto lo scorso week end mentre Verratti e Jessica Aidi non erano in villa

Il colpo è stato messo a segno quando l’azzurro e la moglie, la modella Jessica Aidi, erano fuori. ” I ladri sono fuggiti con una somma di diverse migliaia di euro in contanti, ma il grosso del bottino è costituito da gioielli e orologi di lusso valutati dal calciatore intorno ai 3 milioni di euro” – ha riferito il Periódico di Ibiza e Formentera. Verratti e sua moglie stavano trascorrendo le vacanze in una villa nel comune di Sant Josep, che secondo l’agenzia EFE appartiene al leggendario attaccante brasiliano Ronaldo Nazário da Lima.

Marco Verratti non aveva reso noto il luogo dove avrebbe trascorso qualche settimana di relax in attesa di riprendere gli allenamenti ma in questi giorni è stato immortalato in diverse Stories da amici ed altri calciatori presenti a Ibiza. Inoltre anche Jessica Aidi ha condiviso in Stories alcune foto.

Portati via contanti, gioielli e numerosi orologi di valore

Secondo la polizia locale il furto è stato compiuto da una squadra di rapinatori ‘professionisti’. Nel recente passato era stato messo a segno ad Ibiza un furto con scasso in una villa di Zinedine Zidane dove si trovava in quel momento Cathy Guetta, l’ex moglie del famoso dj David Guetta. “ Durante questo attentato, la banda aveva disattivato venti telecamere di sicurezza per compiere una rapina del valore di 800mila euro”. Il rapinatore fu poi arrestato.