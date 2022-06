Isola dei Famosi, Ilary Blasi spiazza tutti dopo il trionfo di Nicolas Vaporidis e Alvin la bacchetta (VIDEO)

Nicolas Vaporidis ha stravinto L’Isola dei Famosi con una percentuale bulgara nella finalissima del 27 giugno. L’attore ha superato al televoto finale la sorpresa Luca Daffrè che ha centrato il duello finale grazie agli ottimi risultati nelle prove. Il precedente televoto con Carmen Di Pietro ha rappresentato il vero momento decisivo dell’edizione 2022 del reality show.

Nicolas trionfa su Luca Daffrè

La reazione di Ilary spiazza tutti

Ilary Blasi: ‘Il premio più brutto de L’Isola dei Famosi’

Non sono mancate sorprese per i finalisti con Marialuara De Vitis che ha riabbracciato la madre e Mercedez Henger che ha ricevuto le scuse della madre. L’ex tentatore è stato raggiunto dal papà che per l’occasione si è anche tatuato un cervo sul braccio. Carmen ha trovato il figlio, Alessandro Iannoni, sotto uno dei piatti misteriosi.

Subito dopo la proclamazione del vincitore de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha lasciato un commento che ha spiazzato tutti al trofeo vinto da Nicolas Vaporidis che ha intascato anche il montepremi di 100.000 euro (il 50% in beneficenza).

La reazione di Alvin: ‘Ma è un’opera d’arte’

“Il premio più brutto della storia de L’Isola dei Famosi” – ha affermato la conduttrice prima di lanciare la cartellina che aveva in mano. Pronta la replica di Alvin: “Ma cosa stai dicendo, è un’opera d’arte”. Entusiasmo alle stelle per i fratelli Tavassi che non hanno trattenuto la loro gioia. L’attore romano succede a Awed.

Guendalina ed Edoardo festeggiano il trionfo di Nicolas

Gli applausi dei finalisti