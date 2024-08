Noah Lyles corre la finale dei 200 metri con il Covid, conquista il bronzo ed esce in sedia a rotelle

Noah Lyles ha corso la finale dei 200 metri con il Covid. Ad ammetterlo è stato lo stesso 27enne della Florida nella zona mista dello Stade de France, dopo la finale delle Olimpiadi di Parigi chiusa al terzo posto. Ulteriore conferma è arrivata dalla madre dell’uomo più veloce del mondo che lo ha riferito a un giornalista della Nbc Olympics.

Noah Lyles sale sul podio nonostante il Covid: ‘L’ho contratto martedì e mi sono messo in isolamento’

Al termine di una gara corsa in strepitosi 19″70, Lyles si è sentito male ed è stato soccorso dai sanitari che lo hanno accompagnato presso il centro medico dello stadio su una sedia a rotelle.

Lyles ha raccontato di essere risultato positivo al coronavirus martedì mattina, due giorni dopo l’oro conquistato nei 100 metri: “Sono stato subito messo in quarantena vicino al Villaggio olimpico e ho cercato di assumere farmaci autorizzati – ha detto Noah. Volevo correre, mi è stato detto che era possibile, quindi sono rimasto lontano dagli altri. Degli ultimi tre giorni, questo è stato di gran lunga il migliore. Non posso dire di essere al 100%, ma più’ al 90 o 95%”.

Il Covid è presente ai Giochi olimpici di Parigi. In un rapporto del 6 agosto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha indicato “che almeno 40 atleti olimpici sono risultati positivi al Covid-19 o ad altre malattie respiratorie”. La finale dei 200 metri è stata vinta da Letsile Tebogo che ha regalato al suo Paese, il Botswana, il primo oro alle Olimpiadi della storia.

Il 21enne velocista africano ha vinto in 19″46 (vento regolare, +0.4 metri al secondo), primato dell’Africa ma soprattutto quinta miglior prestazione all-time. Impresa dedicata alla madre, scomparsa un anno fa. Sconfitti gli americani Kenneth Bednarek, argento in 19″62. Lyles, 27 anni, a Parigi puntava a un poker d’oro senza precedenti, 100, 200, 4×100 e 4×400. Non sono mancate le critiche. “Ma come prima della gara ha fatto lo show, poi ha il Covid”.