Paolini soffre, si rialza e fa l’impresa: battuta Coco Gauff, è in semifinale a Cincinnati

Jasmine Paolini è in semifinale a Cincinnati

Quando sembra sul punto di cadere, si rialza e sorprende avversari e qualche critico social che la dava bollita dopo la vittoria di Roma. Jasmine Paolini continua a scrivere pagine importanti per la sua carriera e per il tennis italiano. L’azzurra, testa di serie numero 7, ha superato la statunitense Coco Gauff, numero 2 del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3, conquistando l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati.

L’analisi del match

Un successo di prestigio, arrivato al termine di una partita in cui la campionessa americana ha commesso ben 16 doppi falli, confermando le difficoltà con la seconda di servizio. Dopo un avvio complicato, Paolini ha avuto il merito di rimanere attaccata all’incontro, crescendo nei momenti decisivi e trovando colpi coraggiosi nei game più delicati.

Nel terzo set la toscana è partita forte, portandosi sul 2-0 e poi sul 3-1, ma in entrambe le occasioni ha subito il controbreak. Il servizio non l’ha aiutata — poche prime e seconde troppo leggere — ma la 29enne è stata brava a non disunirsi, trovando energie nuove nel finale.

Jasmine Paolini beats Coco Gauff to move onto the semi-finals!! 😱



(🎥: @WTA)pic.twitter.com/zKLnG2GVBu — theScore (@theScore) August 16, 2025

La paura per l’infortunio

Un momento di apprensione si è vissuto quando, dopo un recupero spettacolare, Paolini è scivolata ed è rientrata in panchina zoppicando. Con ghiaccio e un rapido check con la fisioterapista, però, il problema è rientrato e la giocatrice è tornata in campo senza conseguenze.

La svolta del terzo set

La chiave dell’incontro è arrivata nell’ottavo gioco, quando l’azzurra ha strappato nuovamente il servizio alla Gauff salendo 5-3. Al servizio per il match, Paolini si è issata subito sul 40-0: la statunitense ha annullato due match point, ma al terzo la toscana ha liberato la tensione con un urlo che ha fatto esplodere di gioia anche i tifosi italiani presenti sugli spalti.

Prossima sfida: Kudermetova

Con questo successo Paolini conferma il suo ottimo momento di forma e supera ancora una volta la numero due del mondo, dopo il trionfo agli Internazionali di Roma. L’azzurra in semifinale sfiderà la russa Veronika Kudermetova (numero 36 del ranking) con la quale perse proprio a Cincinnati nel 2021 al primo turno. Ma quella era un’altra storia.

Paolini è in corsa anche nel torneo di doppio con Sara Errani.

“Mi sto divertendo e mi piace come sto giocando. Ringrazio il pubblico per aver tifato per me anche se giocavo negli Stati Uniti contro Coco. Ora c’è la Kudermetova: non è mai facile affrontarla, ha un ottimo servizio”, ha dichiarato la toscana al termine della sfida.