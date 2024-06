Paura in Scozia-Ungheria, Varga si scontra con il portiere e perde i sensi: compagni in lacrime (VIDEO)

La partita tra Scozia e Ungheria a Euro 2024 è stata a lungo interrotta nel secondo tempo dopo un pauroso scontro in area di rigore. L’episodio si è verificato al 69′ con l’attaccante magiaro Barnabas Varga che ha avuto la peggio dopo lo scontro con il portiere scozzese Angus Gunn.

L’attaccante Barnabas Varga è uscito dal campo in barella e coperto da un telo dopo lo spaventoso scontro con Gunn

Varga è finito a terra ed il gioco è stato subito interrotto dall’arbitro Facundo Tello. Parlando alla BBC, il commentatore Steve Wilson ha detto che il capitano dell’Ungheria Dominik Szoboszlai è rimasto in lacrime mentre le coperte venivano sollevate per proteggere Varga dalle telecamere. Ci sono stati momenti di concitazioni perché lo staff medico tardava ad entrare sul rettangolo di gioco.

Come sta Varga

L’attaccante del Ferencvaros è caduto pesantemente a terra ed è sembrato perdere immediatamente i sensi, con i giocatori che si accalcavano per aiutarlo nella posizione di recupero e sollecitare il personale medico a entrare in campo e fornire cure. Dopo quasi dieci minuti il calciatore è uscito in barella coperto dai teloni. Gli ultimi rapporti dicono che Varga sta andando in ospedale con un tutore per il collo.

“Le condizioni di Barnabás sono stabili” – ha fatto sapere la nazionale ungherese attraverso un post su X. “Il giocatore del Ferencvaros è attualmente ricoverato in uno degli ospedali di Stoccarda. Informeremo quando ci saranno novità sul suo stato di salute”. É stato sostituito da Martin Ádám. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Ungheria con gol di Csoboth al 100′ che dà alla squadra di Marco Rossi una flebile speranza di qualificazione al prossimo turno di Euro 2024.