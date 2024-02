Salernitana-Monza 0-2, pagelle e highlights: Pasalidis e Bradaric disastrosi, Ochoa non basta

Gol sbagliato gol subito. La più classica legge del calcio punisce una Salernitana che ha provato a dare una svolta alla sua stagione contro il lanciatissimo Monza. Sostenuto da oltre 20mila spettatori, l’undici di Liverani si è presentato in campo con un 3-4-2-1 contro la formazione brianzola schierando Weissman unica punta al posto di Dia, nervoso e spento al Meazza contro l’Inter. In mezzo al campo confermati Coulibaly e Basic.

Il palo e Ochoa tengono a galla i granata nel primo tempo

In partenza i brianzoli si sono subito resi pericolosi con una bella girata di Djuric, atteso ex della partita, che ha centrato la base del palo. Subito dopo ancora ospiti vicini al gol con un miracoloso salvataggio di Ochoa su conclusione di Gagliardini. Il primo squillo dei granata è di Kastanos con una conclusione che si è spenta di poco a lato.

Crescono i padroni di casa con Weissman che si gira in area ma non inquadra la porta. Candreva a centimetri dal gol su una combinazione con Kastanos con la deviazione di Gagliardini che salva il Monza. Nel finale ci riprovano i brianzoli con un colpo di testa di Pablo Mari, parata centrale di Ochoa, e un inserimento di Gagliardini con palla che termina sul fondo.

Il Monza è ripartito con buon piglio anche nella ripresa ed è andato vicino al gol dopo dieci minuti con Pellegrino che ha salvato di un soffio su Pessina servito dal solito Djuric. Sul calcio d’angolo successivo Ochoa è miracoloso su Gagliardini.

Di Gregorio ipnotizza Tchaouna, sulla ripartenza Daniel Maldini sblocca il risultato

La Salernitana fatica a scuotersi e Liverani rinuncia anche a Weissman per giocare con Tchaouna falso nueve. Candreva prova ad accendersi e semina il panico al limite dell’area con un bel pallone per Kastanos che si fa murare da Caldirola. Al 32′ Tchaouna si è trovato a tu per tu con Di Gregorio su una buona ripartenza di Dia, l’esterno si fa respingere due volte la conclusione dal portiere del Monza.

Sulla ripartenza i granata si fanno infilare da Daniel Maldini. Trascorrono cinque minuti e i brianzoli raddoppiano con Pessina che sfrutta una dormita della difesa campana e supera Ochoa con un delizioso pallonetto. Gli uomini di Liverani escono dall’Arechi travolti dai fischi dei tifosi. Sabato 2 marzo la Salernitana affronterà l’Udinese al Friuli con calcio d’inizio alle ore 15:00. L’ad Milan e la proprietà tuonano a fine partita. L’ex tecnico di Lecce e Ternana già in bilico.

Salernitana pagelle: Zanoli coraggioso ma non sempre lucido, Candreva e Kastanos ad intermittenza

Ochoa 7: tiene a galla la Salernitana con due super parate su Gagliardini, non può fare nulla sul diagonale di Maldini.

Pasalidis 4,5: sempre in affanno fin quando non crolla nell’ultimo quarto d’ora quando si dimentica completamente di Daniel Maldini.

Manolas 6,5: centimetri ed esperienza, dà solidità al reparto arretrato. Non ancora al top è costretto ad uscire dopo un 15′ dalla ripresa. (16′ st Boateng 5: non al meglio delle condizioni, cerca di restare a galla di mestiere e di posizione ma non basta. Troppo molle su Djuric).

Pellegrino 5,5: meglio rispetto alle ultime uscite. Poche sbavature ed un prezioso salvataggio. Djuric lo sovrasta sulla sponda per il gol di Pessina.

Zanoli 5,5: è l’unico che va con coraggio all’uno contro uno vincendo qualche duello. Non sempre lucido al momento dell’ultimo passaggio. In fase difensiva non è reprensibile e non è esente da responsabilità sul gol di Daniel Maldini.

Coulibaly 5: non ha la gamba dei giorni migliori, dopo una discreta mezz’ora cala progressivamente. Era destinato alla sostituzione ma il giallo di Basic fa saltare i piani di Liverani.

Basic 5.5: tanta legna ma poco costrutto per il centrocampista che incassa anche un cartellino giallo. (28′ st Dia 5: scarica subito su Tchaouna nella ripartenza tre contro tre, l’unica traccia significativa dei suoi venti muniti contro il Monza).

Bradaric 4,5: disastroso sia in fase difensiva che in supporto alla manovra offensiva. Sul secondo gol fa un sonnellino con Pasalic facendo fare un figurone a Pessina.

Kastanos 5: prova a suonare la carica con una conclusione dalla distanza. Discontinuo, ha una buona chance prima di uscire ma viene murato da Caldirola. (28′ st Legowski 5: cincischia con il pallone tra i piedi e commette numerosi errori).

Candreva 5,5: si sposta da una fascia all’altra ma raramente riesce a trovare un guizzo interessante se non il calcio piazzato che termina di poco a lato con deviazione di Gagliardini ed una bella serpentina che porta Kastanos a concludere da buona posizione. (41′ st Simy sv)

Weissman 5,5: corsa e coraggio ma solo un tentativo verso la porta avversaria. Troppo isolato. (16′ st Tchaouna 5,5: l’approccio fa ben sperare, mette in difficoltà Pablo Marì ma si fa ipnotizzare per due volte da Di Gregorio prima del gol di Maldini).

Salernitana-Monza 0-2, gli highlights

Bella girata in area dell’ex Djuric che…

… centra la base del palo

Miracoloso salvataggio di Djuric

Izzo finisce col dare una mano alla difesa granata

Kastanos ci prova dalla distanza, la palla sfila a lato di poco

Weissman prova a girarsi a centro area ma non trova la porta

La conclusione di Candreva viene deviata e termina di poco a lato

Pellegrino anticipa di un soffio Pessina ed evita guai ai granata

Gagliardini si presenta a tu per tu con Ochoa

Il messicano chiude miracolosamente la porta

La conclusione di Kastanos termina alta sopra la traversa dopo un buono spunto di Candreva

Tchaouna batte a rete da buona posizione e trova la risposta di Di Gregorio

L’estremo difensore del Monza salva anche sulla seconda conclusione

Daniel Maldini sblocca il risultato sulla ripartenza