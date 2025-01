Breda in panchina e Valentini ds: il dado è tratto. La Salernitana comunica “di aver affidato in data odierna l’incarico di direttore sportivo del club al signor Marco Valentini. Il nuovo dirigente granata ha sottoscritto un contratto con il club fino al 30 giugno 2025“.

La Salernitana ha ufficializzato il ritorno di Breda in panchina e Valentini ds, nessun accordo con Petrachi

Il club granata continuerà a pagare Gianluca Petrachi. La Salernitana non ha raggiunto l’intesa l’ormai ex ds che ha un contratto oneroso fino al 2026 che, di conseguenza, è stato sollevato dall’incarico. Un ulteriore flop per la società che aveva sposato il mantra della sostenibilità. Non è da escludere che patron Iervolino e il dg Milan provino a trovare un accordo nelle prossime settimane. Senza considerare la proprietà, su impulso dello stesso Petrachi, ha pagato regolarmente Valencia per metà stagione senza farlo giocare dopo le prime apparizioni di agosto (con gol alla Sampdoria). Un po’ come è accaduto lo scorso anno con il brasiliano Mikael.

Contestualmente la Salernitana ha comunicato “di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra a Roberto Breda, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Breda sarà accompagnato dai collaboratori Vincenzo Melidona (allenatore in seconda) e Donatello Matarangolo (preparatore atletico), che si uniranno al resto dello staff già sotto contratto”. Per lo storico capitano granata si tratta di un ritorno nelle vesti di allenatore visto che aveva guidato i granata alla sfortunata doppia finale play off con il Verona nella stagione 2010/11, l’ultima con Antonio Lombardi al timone.

Contratti di sei mesi per l’ex capitano granata e il neo ds

La Salernitana ha anche sollevato dall’incarico Roberto Miggiano (allenatore in seconda), Giacomo Cofano (preparatore atletico) e Luca Spadafora (collaboratore tecnico), che avevano collaborato con le precedenti gestioni tecniche. A loro va il ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata quotidianamente sul campo, con l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.