“Vinceremo a Salerno“. Cresce l’attesa per Salernitana-Juventus e non solo sul fronte granata. Della partita che chiuderà la seconda giornata di ritorno, in programma all’Arechi il 7 febbraio alle 20:45, se ne è parlato anche durante la puntata del 6 febbraio di Striscia la Notizia.

Iacchetti euforico per la vittoria dell’Inter nel derby con il Milan: “Il nostro portiere non ha avuto niente da fare’

In studio con una coccarda nerazzurra Enzo Iacchetti ha provocato Ezio Greggio. ” Sono molto contento perché ieri sera la mia Inter ha dato grandi soddisfazioni a 75.500 persone più il nostro portiere che non ha avuto niente da fare. Mi posso guardare la rubrica di Cristiano Militello in totale serenità” – ha aggiunto il comico che ha sondato l’umore del collega. “Anche io sono veramente sereno”.

Salernitana-Juventus, Greggio a Striscia la notizia: ‘Sono sereno anche io, vinceremo a Salerno’

Enzo Iacchetti gli ha fatto notare che la Juventus non aveva ancora giocato con Greggio che ha prontamente ribattuto. “Appunto gioca domani e vince, mi dispiace per gli amici di Salerno. Vinceremo a Salerno, forza Juve” – ha chiosato lo storico conduttore di Striscia la notizia.