Un gioco galeotto ed un bacio che ha provocato emozioni ma anche la reazione stizzita di uno dei vipponi del GF Vip. Durante la festa giapponese di sabato 4 febbraio gli inquilini della casa più spiata dagli italiani sono stati impegnati in vari giochi con Daniele Dal Moro che ha baciato la compagna di avventura più vicina alla sua età (Oriana Marzoli).

Nikita Pelizon ha baciato Luca Onestini al GF Vip durante il gioco del bacio bendato: ‘Cuore a mille’

Luca Onestini è stato uno dei protagonisti del gioco del bacio bendato. “Dove indovinare la ragazza che vi ha dato un bacio” – ha spiegato Micol Incorvaia. La prima ad avvicinarsi all’ex tronista di Uomini e Donne è stata Sarah Altobello con il bolognese che l’ha riconosciuta subito. “Se indovina questa hai vinto” – ha aggiunto la partner di Edoardo Tavassi.

Nikita Pelizon si è alzata, incoraggiata da Antonella Fiordelisi, ed ha dato un bacio passionale al trentenne per il quale non ha mai nascosto di provare interesse. “Chi è che mi ha dato questo bacio qua” – ha ribattuto Luca Onestini. “No, non ditemi che è Nikita“. In confessionale la triestina non ha nascosto di aver provato intense emozioni. “Ho sentito il cuore a mille, quelle labbra che tanto volevo facevo bene a volerle perché sono belle, niente da dire. Ha fatto effetto”.

Onestini non gradisce: ‘Non l’avrei mai fatto’, Nikita ritrova l’ex Matteo Diamante

Contrariato Luca Onestini: “Io non l’avrei fatto neanche per gioco. Dopo quello che ha fatto non voglio sapere nulla” – ha aggiunto l’ex di Ivana Mrazova che entrerà nella casa del GF Vip nel corso della puntata del 6 febbraio del reality show di Canale 5. Non sarà l’unica ex a varcare la porta rossa con Martina Nasoni che raggiungerà Daniele Dal Moro mentre Matteo Diamante tornerà a confrontarsi con Nikita Pelizon. “Saranno ospiti per lungo tempo” – ha assicurato Alfonso Signorini.