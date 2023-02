“Il miglior biglietto da visita rimane sempre il sorriso… ricordatevelo”. Così Pierluigi Rozza su Instagram pochi istanti prima della messa in onda della puntata del 6 febbraio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Pierluigi Rozza, il tassista di Milano è il nuovo corteggiatore di Roberta Di Padua

Tra i volti nuovi del parterre maschile del trono over c’è il nuovo corteggiatore di Roberta Di Padua che appena scese le scale del dating ha lasciato subito il segno con un ingresso con un sorriso a 32 denti mentre impugnava il microfono. Pierluigi si è presentato come il sosia ufficiale di Ricky Martin. “Faccio il tassista a Milano e sono zio di due nipoti. So che Roberta ha un figlio e capisco l’amore che puoi avere. Innamorato della mia cagnolina.

Amo la musica, ballare e cantare. Seguo una corretta alimentazione, faccio palestra ma cerco anche di curare l’anima facendo yoga e meditazione” – ha spiegato il corteggiatore che ha aggiunto che fa delle serate come sosia di Ricky Martin con Gianni Sperti che ha iniziato a tossire.

“Perché vuoi farti querelare” – ha ribattuto Tina Cipollari con Rozza che ha spiegato che c’è un fan club del cantante portoricano l’ha riconosciuto come tale. “Ci credono tanto e mi pagano per le serate” – precisando che fa uno spettacolo in cui cerca di imitare i sensuali balletti dell’artista. “Io questa cosa non volevo neanche svelarla”.

Pierluigi Rozza: ‘Sono il sosia di Ricky Martin’, Tina scherza ma il cavaliere balla e incassa gli elogi di Maria e opinionisti

A questo punto Tina Cipollari ha chiesto di vederlo ballare. “Può darsi che ci ha detto una menzogna”. Pierluigi Rozza si è scatenato sulle note di Maria ed ha incassato i complimenti di Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Ti chiamerò per il mio compleanno” – ha sottolineato l’opinionista. “Inaspettatamente bravo” – ha detto l’ex coreografo. Pierluigi Rozza non è molto social a giudicare dagli aggiornamenti del profilo Instagram che sicuramente lieviterà per numero di follower con la partecipazione a Uomini e Donne.