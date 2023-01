Verdi alla Salernitana: il giallo del mancato deposito, arriva il verdetto della Lega

Sul gong la Salernitana non riesce a depositare la documentazione per il ritorno di Simone Verdi ma c’è un giallo. Una trattativa nata in extremis con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 2,5 e 3 milioni di euro. Sfumata l’opzione Cabral, il club granata si è fiondato sull’attaccante del Verona che aveva dato il suo assenso al trasferimento.

C’era l’ok del Verona, ritardi nel deposito del contratto: il reclamo della Salernitana sul problema del server

Un colpo che ha infiammato i tifosi della Salernitana che hanno sempre visto di buon occhio il ritorno in granata dell’attaccante ex Napoli. C’era il via libera del Torino ma in extremis, come è stato riferito da Sportitalia, non c’è stato il deposito per colpa di un problema di funzionamento del portale della Lega Calcio (problema del server).

Le tre società hanno contattato immediatamente la Lega per risolvere la questione. Quest’ultima pare non abbia riscontrato il problema ma Iervolino punterebbe sull’orario di invio della Pec.

Per la Lega il portale funzionava correttamente: salta il ritorno di Verdi

“Il contratto di Molina è stato depositato alle 19:59 a conferma del corretto funzionamento del portale, quindi salta il ritorno di Verdi alla Salernitana” – ha riferito in diretta Criscitiello durante la diretta di Sportitalia. Il Verona aveva pronta la documentazione ma sembra che ci sia stato un disguido con i piemontesi. Probabilmente il portiere Fiorillo sarebbe finito fuori lista. Radovanovic non ha trovato l’intesa per il trasferimento al Cagliari.