Salernitana-Lecce 1-2, pagelle e highlights: Vilhena e Bradaric invisibili, difesa in tilt

La Salernitana cade per la seconda volta in campionato ed è una sconfitta che fa male in quanto matura in casa contro il Lecce, una diretta rivale nella lotta salvezza. Granata con Gyomber al posto dello squalificato Fazio (espulso nel parapiglia finale del match con la Juventus). Confermato Piatek al fianco di Dia con Bonazzoli che resta in panchina. Pochi istanti prima del fischio di inizio Mazzocchi, capitano di giornata, ha ricevuto la bella notizia della convocazione di Mancini per gli impegni della Nazionale. in Nations League.

Cessay fa impazzire la difesa granata e sblocca il risultato

Dopo 3′ minuti i granata sono avanti con una bella intuizione di Candreva per Lassana Coulibaly che insacca ma l’arbitro Doveri annulla per fuorigioco millimetrico (confermato dal Var). Al 12′ Ceesay sorprende la difesa campana ed ha la palla per sbloccare il risultato ma conclude a lato da posizione favorevole. Il Lecce prova a sfruttare gli spazi concessi dai padroni di casa e si rende pericoloso in ripartenza. Daniliuc è provvidenziale su Banda.

Nel finale di tempo Mazzocchi viene a trovarsi solo davanti a Falcone ma non riesce a spingere nel sacco un delizioso cross di Candreva. L’esterno prova a riscattarsi ma perde un sanguinoso pallone a limite con Hjulmand che lancia subito verso Cessay che si invola verso la porta granata salta in velocità Daniliuc, dribbla Sepe e realizza il gol del vantaggio per i salentini.

Nella ripresa Nicola tira fuori Coulibaly e Gyomber e passa al 4-4-2 con Bradaric e Kastanos. Il cipriota si rende subito pericoloso con una conclusione al limite parata da Falcone. Al 9′ Piatek va ad un passo dal gol su assist di Maggiore con Falcone che devia in angolo. I granata trovano il pari sull’angolo seguente con un clamoroso autogol di Gonzalez su angolo di Candreva.

L’autogol di Gonzalez non salva i granata, perla di Strefezza

Ancora l’ex Samp ispira Piatek che anticipa il difensore e gira a lato di poco. Il refrain della partita sembra mutare ma i salentini non mollano e la Salernitana in pratica non torna in campo dopo il cooling break. Baroni gioca la carta Strefezza che ripaga la scelta dell’allenatore con un gran gol per gentile concessione della difesa della Salernitana.

I padroni di casa hanno un doppio sussulto nel finale con Kastanos e Valencia ma Falcone para senza problemi. I campani incassano la seconda sconfitta stagionale e la possibilità di agganciare temporaneamente la Juventus in classifica. I granata torneranno in campo il 2 ottobre in trasferta con il Sassuolo.

Le pagelle: Mazzocchi si spegne dopo l’occasione sprecata, Bonazzoli non incide

Sepe 6: coraggioso nell’avventarsi sui taglienti cross bassi degli esterni salentini. Incolpevole sui gol.

Bronn 5,5: ci mette un po’ di mestiere e limita i danni, ma va in sofferenza anche lui.

Daniliuc 5: perfetto fino al gol di Cessay che ha un altro passio e gli va via. Diventa più pasticcione, non azzanna Strefezza concedendogli di tirare dalla sua mattonella preferita.

Gyomber 5: Cessay lo mette di sovente in difficoltà e spesso si trova fuori posizione. In difficoltà da difensore centrale di sinistra, Nicola la cambio e passa a 4. (1′ st Bradaric 4,5: bisognerebbe contattare Chi l’ha visto? Entra in campo a metà tempo ma non incide né in fase difensiva né offensiva.

Candreva 6: deve fare straordinari con gli esterni del Lecce che vanno a mille. Ha una bella intuizione in avvio di partita ma il gol di Coulibaly è annullato per millimetrico fuorigioco. Ispira Mazzocchi che non sfrutta a dovere un bel cross dell’ex Samp. Da un suo angolo nasce il gol del pari granata. Dopo una bella combinazione con Piatek esce dalla partita. (36′ Valencia 6: non riesce ad imprimere la forza necessaria al colpo di testa che poteva regalare il pari ai granata. Mette Kastanos in condizione di battere da posizione favorevole).

Maggiore 5,5: primo tempo anonimo, più presente nella manovra granata con il cambio di modulo. Fatica da playmaker.

Coulibaly 5,5: la partita sembra iniziare nel migliore dei gol con il primo gol in granata e in serie A ma l’arbitro annulla per millimetrico fuorigioco. Poi incassa subito dopo un giallo e si spegne. (1′ st Kastanos 5: la sintesi della sua partita è la conclusione strozzata da buona posizione. Ci si aspetta un salto di qualità che tarda ad arrivare).

Vilhena 4: dopo la leggerezza di domenica con la Juve la Salernitana si aspetta una performance degna delle sue qualità ma è impalpabile. Resta inspiegabilmente in campo fino alla fine.

Mazzocchi 5,5: galvanizzato dalla convocazione di Mancini parte alla grande ma è un fuoco di paglia. Sbaglia una clamorosa occasione da gol. Si intestardisce in un dribbling, perde palla e dalla ripartenza nasce il gol dello 0-1. Nella ripresa passa a destra e stranamente si spegne.

Dia 5,5: si vede subito che non è il brillante calciatore di inizio stagione. É meno mobile e dialoga meno con i centrocampisti. Ha la spia della riserva accesa e chiede il cambio per un problema alla schiena. (31′ st Botheim 5.5: entra in un momento in cui i granata stanno rifiatando. Combina davvero poco).

Piatek 6: nel primo tempo è scarsamente assistito, nella ripresa trova maggiore supporto da parte dei compagni ma trova la grande risposta di Falcone. Vicinissimo al 2 a 1 con un gran anticipo sui difensori salentini, la girata termina di un soffio a lato. (21′ st Bonazzoli 5: dà un attaccante delle sue qualità ci si aspetta una giocata estemporanea che cambi il corso del match ma anche questa volta entra male in partita. Deve scalare le gerarchie dopo che Piatek gli ha soffiato la maglia da titolare ma fa poco per far cambiare idea a Nicola).

Salernitana-Lecce 1-2, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Lecce delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A e sul sito della Salernitana oltre che su altri siti sportivi.

Coulibaly sblocca il risultato

Doveri annulla per millimetrico fuorigioco

Ceesay conclude a lato da buona posizione

Il tentativo di rovesciata di Mazzocchi

Mazzocchi fallisce una clamorosa occasione a tu per tu con Falcone

Cessey salta Sepe…

e porta avanti i giallorossi

Falcone salva su Piotek

Il maldestro intervento di Gonzalez che determina il pari della Salernitana

La sfortunata deviazione di Gonzalez…

che beffa Falcone per il pari granata

Girata di Piatek di poco a lato

La serpentina di Banda con la palla che finisce lontano dallo specchio dalla porta

Strefezza conclude a giro…

… e riporta avanti il Lecce