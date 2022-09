Juventus-Salernitana 2-2, pagelle e highlights: Mazzocchi alla Cafù, Dia è ovunque, male Coulibaly

Storico pareggio allo Stadium contro la Juventus per la Salernitana che ha da recriminare per il rigore incassato in pieno recupero ma tira un sospiro di sollievo per il 3 a 2 annullato a Milik al 94′. Nicola ha presentato due novità rispetto al pari interno con l’Empoli inserendo nell’undici titolare gli ultimi due acquisti: Daniliuc, per Gyomber, e Piatek per Bonazzoli. Sull’altro versante Allegri ha preferito Kean a Milik, in gol contro Spezia (all’esordio) e Fiorentina. I granata partono con buon piglio e reclamano un rigore per un contatto tra Bremer e Piatek che per Mercenaro di Genova non è tale da concedere il penalty.

Sepe salva, Mazzocchi si scatena e i granata chiudono avanti 2 a 0 con i gol di Candreva e Piatek

Tra il 6′ e l’8′ la Juventus è pericolosa per due volte con Miretti che trova sempre pronto Sepe a respingere. Nella seconda circostanza l’estremo difensore granata salva anche su Kean sulla ribattuta. Maggiore ha una buona chance in ripartenza ma sbaglia la rifinitura. É il preludio al gol granata che arriva dopo una grande giocata di Mazzocchi per Candreva che con il corpo spinge la palla nel sacco. La rete stordisce i bianconeri che faticano a ritrovare il bandolo della matassa con i granata che si rendono pericolosi su una punizione dell’ex Samp. Al 40′ gol annullato alla Juve per fuorigioco di Vlahovic. Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio granata con una gran ripartenza di Dia che serve al centro per Piatek la cui conclusione è deviata con il braccio da Bremer. Il pistolero è implacabile dagli undici metri.

In avvio di ripresa Allegri tira fuori un impalpabile Kean per Milik e i padroni di casa trovano subito il gol con un gran colpo di testa di Bremer su cross di Kostic che sfugge ad un ingenuo Coulibaly. I bianconeri trovano nuova linfa dal gol ma la Salernitana tiene botta. Sono Milik, tiro a giro di un soffio a lato, e Vlahovic, conclusione di poco alta sopra la traversa, i più pericolosi. Dia prova ad alleggerire la pressione con una conclusione della distanza bloccata nell’angolino da Sepe.

Bremer riapre la partita, finale da far west: il Var annulla il 3 a 2 di Milik

É l’ultimo squillo del senegalese che lascia spazio a Bonazzoli che si procura una grande occasione per il tris ma la sua conclusione da posizione defilata viene deviata in angolo dal portiere bianconero. I quattro minuti di recupero si trasformano in un’epopea omerica con Vilhena che regala un rigore a Danilo. Dal dischetto Sepe para la conclusione di Bonucci che si avventa sulla ribattuta e fa 2 a 2. Un minuto e mezzo e la Vecchia Signora trova la rete del 3 a 2 con Milik che si toglie la maglia e incassa il secondo giallo.

Sembra finita ma il Var richiama l’attenzione del direttore di gara per un fuorigioco di Bonucci che viene definito attivo. Parapiglia, espulsi Cuadrado e Fazio e gol annullato ai bianconeri. Nel caos l’arbitro caccia anche Allegri. La Salernitana conquista un meritato pari allo Stadium in attesa dell’anticipo con il Lecce all’Arechi in programma venerdì 16 settembre con inizio alle 20:45.

Le pagelle: Vilhena, che follia sul rigore

Sepe 7: reattivo su Miretti nel primo tempo, non perfetto sulla conclusione di Fagioli sull’angolo dal quale nasce il gol annullato a Milik per fuorigioco. Aveva parato anche il rigore a Bonucci ma è stato sfortunato sulla respinta.

Bronn 6,5: concede pochissimo ad avversari di spessore. Conferma di essere un mastino non facile da superare.

Daniliuc 7: ottimo esordio da titolare per l’austriaco che costringe Vlahovic a girare a largo dall’area di rigore.

Fazio 6,5: ringhia sugli avversari e vince quasi tutti i duelli aerei. Viene espulso nel parapiglia scatenatosi dopo il gol annullato a Milik. Salterà il Lecce.

Candreva 7: inizia timido e sembrava soffrire Kostic e Miretti, poi trova il gol ed energie infinite. Spinge fino al 100 minuto.

Maggiore 6,5: prezioso lavoro sulla linea di mediana. Recupera palloni su palloni, si mangia le mani per una rifinitura sbagliata nel primo tempo. (35′ st Kastanos 6: entra con la giusta determinazione e tenta anche la via del gol).

Coulibaly 5: allo Stadium la recita peggiore del maliano in quest’inizio di stagione. Favorisce la giocata di Kostic per Bremer che riapre la partita e perde un altro paio di palloni sanguinosi.

Vilhena 5: gioca ad intermittenza ma tutto sommato strappa la sufficienza fino al 92′ quando commette un’ingenuità incomprensibile in area di rigore per un calciatore della sua esperienza. Il tocco su Danilo c’è e la Juve centra un insperato pareggio con Bonucci. (100′ st Sambia sv)

Mazzocchi 7,5: primo tempo gigantesco del terzino che anche a sinistra furoreggia. A tratti sembra Cafù. Devastante in occasione del gol del vantaggio. La chiamata di Mancini per i prossimi impegni della Nazionale non sembra in discussione.

Dia 7,5: attaccante ovunque, fa ripartire la squadra, ricuce la manovra, non spreca mai un pallone. Il senegalese fa sempre la cosa giusta. Nel bottino di giornata l’assist che determina il rigore per il mani di Bremer. (35′ st Bonazzoli 6: entra acceso e va ad un passo dal gran gol dopo aver seminato la difesa bianconera).

Piatek 7: reclama un rigore in avvio di partita e partecipa molto alla manovra. Vuole rompere il digiuno nel campionato italiano e ci prova anche dalla distanza. Si procura il rigore che trasforma magistralmente. Ammonito, Nicola lo tira fuori. (15′ st Botheim 5,5: dovrebbe allungare la squadra e gettarsi negli spazi ma si vede poco ed è in ritardo sul gol, poi annullato, a Milik ; dal 100′ Gyomber sv).

Juventus-Salernitana 2-2, gli highlights

