Udinese-Salernitana 0-0, pagelle e highlights: Bronn è un mastino, Radovanovic in affanno

La Salernitana si è presentata al Friuli di Udine a caccia dei primi punti stagionali dove nella passata stagione prese slancio la rimonta granata con il gol di Verdi in pieno recupero.

Il Var ‘cancella’ il rigore assegnato all’Udinese: Bronn non respinge col braccio

Questa volta il guizzo nel finale non arriva ma i granata conquistano un punto prezioso con qualche rimpianto per aver giocato oltre un tempo in superiorità numerica. Nicola ha schierato il recuperato Radovanovic al posto dell’acciaccato Lassana Coulibaly. In avanti Botheim è stato preferito al neo acquisto Dia. Per l’occasione i campani hanno giocato in maglia gialla. Squadra supportata da 900 tifosi.

Nel primo tempo Aureliano assegna un rigore ai friulani per fallo di mano di Bronn ma viene richiamato dalla sala Var e rivede giustamente la decisione. Le occasioni non mancano con Bonazzoli che prova l’acrobatica rovesciata e trova la risposta di Silvestri che respinge anche una conclusione di Fazio da buona posizione. L’Udinese va vicino al gol due volte con Deulofeu che prima trova la risposta di Sepe, poi, lanciato da Radovanovic, centra il palo su deviazione di Fazio. Nel finale i friulani restano in dieci per l’espulsione di Perez per fallo su Mazzocchi.

Deulofeu sbatte sul palo, Bonazzoli fermato da super Silvestri

Nella ripresa il tecnico cambia modulo inserendo Bradaric e Dia in luogo di Botheim e Radovanovic. I campani trovano sulla loro strada un grande Silvestri che dice no a Candreva ed alza sopra la traversa una bella torsione di testa di Bonazzoli. Nel mezzo tacco di Vilhena per Dia che gira subito al centro con Udogie che salva miracolosamente sull’attaccante ex Samp che nel finale per un soffio non trova la carambola vincente. La Salernitana conquista il primo punto stagionale su un campo difficile e lancia segnali incoraggianti in vista della sfida di domenica 28 agosto con la Sampdoria all’Arechi (calcio d’inizio ore 18:30).

Le pagelle: Vilhena ad intermittenza, da rivedere Maggiore, Mazzocchi prezioso

Sepe 6,5: chiude la porta a Deulofeu e dà sicurezza al reparto arretrato.

Bronn 6,5: rischia grosso con il braccio alzato in avvio di partita, per il resto partita inappuntabile del difensore tunisino contro avversari insidiosi.

Gyomber 6: perde Deulofeu in una sola circostanza con il fantasista bianconero che rischia di far male ai granata.

Fazio 6,5: un paio di interventi al limite fanno tremare i tifosi granata ma il suo coraggio viene premiato. Fondamentale la sua deviazione sulla conclusione di Deulofeu a botta sicura.

Candreva 6,5: presidia la fascia destra senza grossi affanni nel primo tempo, si preoccupa più della fase difensiva. Nella ripresa gioca mezz’ala e va ad un passo dal gol con Silvestri che devia in angolo. Esce stremato dal campo. (44′ st Valencia sv)

Maggiore 5,5: gioca ad intermittenza, deve trovare ancora la giusta sintonia con i compagni. Nella ripresa perde un pallone sanguinoso che determina un’insidiosa punizione dal limite.

Radovanovic 4,5: Nicola gli chiede di mettere ordine al reparto nevralgico ma non è al meglio della condizione e viene sovrastato dagli avversari. Poi la combina grossa quando mette Deulofeu davanti a Sepe, Fazio lo salva.(1′ st Bradaric 5,5: incassa un giallo ingenuo e si fa superare pericolosamente da Success. Non riesce ad essere incisivo in fase offensiva come potrebbe. Non è ancora al meglio).

Vilhena 6: sembra sonnecchiare poi fa giocate in grado di cambiare il corso della partita. Fatica ad entrare nel vivo della manovra granata, ma quando lo fa dimostra il suo estro. Come con la Roma meglio nella ripresa.

Mazzocchi: 6,5: costretto ad emigrare a sinistra va un po’ in difficoltà in fase di copertura ma è sempre micidiale in partenza. Provoca l’espulsione di Perez e va ad un passo dal gol con Silvestri che alza in angolo. Nella ripresa torna a destra e tiene botta al temibile Udogie.

Botheim 5: fa pressing e viene a prendersi spesso il pallone lontano dall’area ma incide poco in fase offensiva. Non conclude mai verso la porta avversaria. L’unico squillo l’assist a Bonazzoli in occasione della rovesciata acrobatica. (1′ st Dia 6: molto mobile, entra bene in partita e con la sua velocità sembra poter mettere in difficoltà la difesa friulana. Si fa trovare pronto sull’intuizione di tacco di Vilhena ma Udogie anticipa Bonazzoli).

Bonazzoli 6,5: costretto a rinviare l’appuntamento con il primo gol stagionale da un Silvestri in giornata di grazia. Al momento è l’unico attaccante della rosa a disposizione di Nicola ad inquadrare la porta.

Udinese-Salernitana 0-0, gli highlights

Gli highlights completi di Udinese-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

L’arbitro aveva assegnato un rigore all’Udinese per un presunto mani di Bronn

Revisione al Var e provvedimento revocato

Silvestri para sulla rovesciata di Bonazzoli

Silvestri mura su Fazio

Iervolino impreca per l’occasione fallita

Sepe salva su Deulofeu

Il palo di Deulofeu con deviazione di Fazio

Il fallo di Perez su Mazzocchi

Silvestri alza in angolo sul bolide di Candreva