Salernitana-Sampdoria 4-0, pagelle e highlights: indomabile Lassana Coulibay, Vilhena è arte

La Salernitana rompe il ghiaccio e conquista la prima vittoria stagionale travolgendo i blucerchiati allenati da Giampaolo. Dia al fianco di Bonazzoli e il rientro di Lassana Coulibaly, in luogo dell’infortunato Radovanovic, le novità che ha proposto Nicola nel match con la Sampdoria valido per la terza giornata del campionato di serie A giocato all’Arechi sotto la pioggia e con 20mila spettatori sugli spalti.

Avvio folgorante dei granata: Dia passa l’esame del Var

Folgorante la partenza della Salernitana dopo una buona chance di De Paoli che non ha inquadrato la porta su spizzata di Caputo. Al 9′ granata in gol grazie ad un illuminante filtrante di Maggiore per Bonazzoli che ha servito la palla al centro sulla quale si è avventato Dia che ha messo la palla nel sacco. L’assistente di linea aveva annullato il gol ma il Var ha rivelato che la posizione di Bonazzoli era regolare. Candreva, ex dal dente avvelenato, cerca la gioia persona con una conclusione dalla distanza respinta da Audero.

Al 16′ i granata raddoppiano dopo una bella combinazione Mazzocchi-Dia con palla a Bonazzoli che ha mandato in estasi i tifosi di casa infilando il portiere blucerchiato. Granata ancora pericolosi con un tiro cross di Candreva mentre nel finale Sepe salva mostrando di avere riflessi pronti sia su una conclusione ravvicinata di Caputo che sul colpo di testa di Leris.

Bonazzoli firma il raddoppio, Sepe salva nel finale di primo tempo

La ripresa parte con Kastanos al posto di Mazzocchi e Vilhena che scala sulla fascia. I granata vanno subito a bersaglio con il secondo assist di Dia per Bonazzoli ma il gol viene annullato per un millimetrico fuorigioco. Il tris arriva subito dopo con una combinazione al bacio tra Coulibaly e Vilhena che firma la sua prima rete nel campionato italiano. La Samp è al tappeto e Nicola dà spazio anche a Botheim per concedere la standing ovation a Bonazzoli. Dopo due prestazioni sottotono il norvegese sfrutta al meglio un bel filtrante di Dia e con un preciso diagonale infila per la quarta volta Audero.

Vilhena fa tris e Botheim serve il poker

La partita è in cassaforte, nel finale non accade nulla di significativo oltre ad un paio di tentativi di Quagliarella. La Salernitana di Nicola eguaglia la seconda vittoria più larga del 1998/99 con il Bologna (ancora imbattuto il record di 5 gol con la Pro Patria) del 1947/48. Gli attaccanti vanno tutti a bersaglio e rispondono sul campo a chi reclama a gran voce un bomber d’esperienza. Forse qualcosa arriverà senza incidere sugli equilibri che Nicola sembra aver trovato. I granata torneranno in campo giovedì 1° settembre nel posticipo del turno infrasettimanale con il Bologna con calcio d’inizio alle 20:45.

Le pagelle: gol e assist per Dia, attaccanti tutti a bersaglio: serve davvero un bomber d’esperienza?

Sepe 6,5: la Samp ha due buone chance di fila per provare a rientrare in partita, lui c’è. Essenziale.

Bronn 6,5: non perde un duello, sempre puntuale. Il tunisino si conferma difensore solido, buono l’impatto con il campionato italiano.

Gyomber 6: nel primo tempo si fa sfuggire Depaoli ed ha rischiato su Ferrari. Gli unici nei di una partita finita in crescendo. (36′ st Pirola sv).

Fazio 6,5: pomeriggio tranquillo per il comandante che concede pochissimo agli avanti blucerchiati. Insuperabile nel gioco aereo.

Candreva 6,5: gli tocca presidiare l’intera fascia e lo fa con la freschezza di un ragazzino. Non perde un duello e va due volte vicino al gol. (33′ Sambia sv: ancora non è al meglio, regala un pallone agli avversari che per poco non trovano il gol).

Maggiore 7: dai suoi piedi nasce il gol del vantaggio della Salernitana. Dà equilibrio e sostanza al reparto nevralgico. Sarà fondamentale nello scacchiere di Nicola.

Coulibaly 7,5: torna nella sua posizione e diventa un incubo per i doriani. Recupera palloni in quantità industriale si propone per l’uno due e con un gran tocco manda Vilhena in porta.

Vilhena 7,5: sublime giocatore, disegna calcio e finalizza con classe la combinazione con Lassana Coulibaly e non è ancora al meglio.

Mazzocchi: 5,5: dà il là all’azione del raddoppio ma a sinistra fa più fatica e perde qualche duello di troppo. Già ammonito, nel finale di primo rischia l’espulsione. Nicola per evitare guai lo tira fuori. (1′ st Kastanos 6: entra con la garra giusta e dà il suo prezioso apporto nella straripante vittoria granata con i blucerchiati).

Dia 7,5: un gol e due assist per l’attaccante senegalese che risponde a chi si era mostrato scettico dopo il suo acquisto. (33′ st Valencia sv: entra a partita già chiusa)

Bonazzoli 7: il pistolero vuole lasciare il segno contro la sua ex squadra e si fa trovare pronto sull’assist di Dia. Prezioso anche il suo lavoro sulla trequarti dove recupera diversi palloni e fa ripartire la squadra. Prestazione da leader. É ad un solo gol da Di Vaio per diventare il miglior marcatore della storia della Salernitana in serie A. (20′ st Botheim 7: risponde con i fatti dopo due prove non esaltanti ed a chi chiede a gran voce un altro attaccante a De Sanctis. Il norvegese firma un gol d’autore).

Salernitana-Sampdoria 4-0, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Sampdoria delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Il gol di Dia che apre le danze

La posizione di Bonazzoli è regolare

Bonazzoli colpisce all’altezza del dischetto dell’area di rigore…

… e supera Audero per il 2 a 0

Il tiro cross di Candreva che ha messo in difficoltà Audero

Ferrari sorprende Gyomber e spreca da buona posizione

Sepe salva su Caputo

Gol annullato a Bonazzoli per fuorigioco di Dia

L’assist di Lassana Coulibaly per Vilhena

Vilhena salta Audero con un preciso pallonnetto

Il tocco vincente dell’olandese

Il preciso tocco di Botheim