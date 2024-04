Uomini e Donne 29 aprile: arriva a sorpresa Giucas Casella, com’è finito il trono di Ida

La presenza di una sola poltrona rossa nello studio di Uomini e Donne in occasione della registrazione del 29 aprile è la conferma che il trono di Ida Platano si è concluso dopo la burrascosa segnalazione di Mario Cusitore e l’abbandono di Pierpaolo Siano.

Uomini e Donne registrazione 29 aprile, un solo trono in studio e Ida Platano assente: avventura finita per la siciliana

Dalle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni emerge che resta solo Daniele Paudice a dover scegliere con quale corteggiatrice lasciare il dating show in occasione delle ultime registrazioni stagionali. Per altro il napoletano non è entrato in studio. Probabilmente dell’evoluzione del suo percorso si parlerà durante la registrazione di martedì 30 aprile. Le riprese sono state caratterizzate da un ospite a sorpresa. Giucas Casella ha partecipato alla puntata per confrontarsi con Tina Cipollari e chiarire quanto accaduto tra loro alcuni anni fa.

Faccia a faccia tra Giucas Casella e Tina Cipollari sul presunto flirt

L’illusionista ha ribadito di aver avuto una liason con l’opinionista di Uomini e Donne, conosciuta durante l’esperienza a Il Ristorante, asserendo a Nuovo Tv di essere stato con lei alle Maldive ed a Cefalù. In trasmissione Tina Cipollari ha affermato di non ricordare di essere in uno degli atolli tropicali ma ha confermato l’amicizia con l’illusionista.