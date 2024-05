La Juventus alza la 15° Coppa Italia di corto muso, furia Allegri: ‘Dov’è Rocchi, dov’è?’

Di corto muso… Un guizzo di Vlahovic dopo 4 minuti, un legno per parte e lo show finale di Allegri che urla: “Dov’è Rocchi, dov’è Rocchi” dopo essere stato espulso da Maresca di Napoli ed aver improvvisato uno strip-tease. La Juventus vince la quindicesima Coppa Italia della sua storia.

La Juventus supera l’Atalanta con un guizzo di Vlahovic ad inizio partita

All’Olimpico di Roma la squadra bianconera gioca una delle migliori partite della stagione e batte per 1-0 l’Atalanta grazie ad una rete dell’attaccante serbo. È il quinto trionfo (più di tutti) nel torneo per Massimiliano Allegri (espulso nel finale), mentre per Gian Piero Gasperini è la terza finale persa di Coppa Italia, aspettando l’ultimo atto di Europa League in programma il 22 maggio a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Quello di oggi però è un segnale d’allarme per il tecnico bergamasco che domenica scorsa aveva visto la sua Atalanta lasciare pochissimi varchi alla Roma.

La Juve alza la Coppa Italia Frecciarossa

Nella ripresa pali di Lookman e Miretti, annullato gol a Vlahovic

Nella ripresa i pali centrati da Lookman e Miretti ed il gol annullato a Vlahovic. Poi il finale rovente con Allegri che si è tolto giacca e cravatta dopo essere stato espulso da Maresca ed ha iniziato ad inveire contro il designatore. “Dov’è Rocchi, dov’è Rocchi?”

ATALANTA-JUVENTUS 0-1

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; De Roon 6 (20’st Toloi 6), Hien 5 (14’st Scalvini 6), Djimsiti 6; Zappacosta 6 (14’st Hateboer 6), Pasalic 5.5 (14’st Miranchuk 6), Ederson 6, Ruggeri 6; Koopmeiners 5,5, Lookman 6,5; De Ketelaere 5 (1’st Toure’ 6). In panchina: Musso, Rossi, Bakker, Adopo, Bonfanti. Allenatore: Gasperini 6.

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6; Gatti 6,5, Bremer 7, Danilo 7; Cambiaso 7 (36’st Weah sv), McKennie 6, Nicolussi Caviglia 6.5 (17’st Miretti 6), Rabiot 6.5, Iling Junior 6.5; Vlahovic 7 (36’st Milik sv), Chiesa 6 (24’st Yildiz 6). In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Kostic, Alex Sandro, Kean, Rugani, Alcaraz, Djalo’. Allenatore: Allegri 7.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6. RETI: 4’pt Vlahovic.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 49’st Allegri espulso per proteste. Ammoniti: Hien, Vlahovic, Djimsiti, Bremer, Toloi. Angoli: 2-1. Recupero: 2′ pt, 6′ st