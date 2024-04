Sinner sull’errore dell’arbitro: ‘Difficile da accettare’, poi spiega cosa ha provocato i crampi

“É successo e non c’è niente che possiamo fare ora, è già passato. Peccato, è difficile da accettare perchè a volte stavo giocando davvero bene e tatticamente tutto andava a modo mio”. Nella conferenza stampa post match perso in semifinale con Stefanos Tsitsipas per 6-4 3-6 6-4, Jannik Sinner commenta l’errore arbitrale che ha probabilmente compromesso la sua partita. Proprio mentre era in vantaggio per 3-1 nel set decisivo, un doppio fallo non segnalato di Tsitsipas gli avrebbe dato un vantaggio di 4-1.

Sinner sconfitto in semifinale da Tsitsipas, decisiva una svista arbitrale sul doppio fallo del greco: ‘Tutti possono sbagliare’

Ma l’italiano ha giocato la palla e ha perso il punto e poi la partita, prima di lasciare che il suo avversario vincesse per 6-4, 3-6, 6-4. A Montecarlo, infatti, ci sono ancora i giudici di linea e, malgrado al computer sia stato evidenziato (tra il boato del pubblico) l’errore, avendo giocato il punto Sinner non ha potuto chiedere di controllare al giudice di sedia. “Purtroppo, o per fortuna, tutti possono sbagliare. Anche io posso sbagliare. Ed è quello che è successo oggi”, ha detto Sinner con la consueta classe.

“Poi mi sono venuti i crampi. Questa è probabilmente la conseguenza di quanto è successo, perché influisce anche sui miei nervi – ha spiegato – ho fatto del mio meglio, ma Stefanos ha alzato il suo livello e ha avuto la meglio su di me. Questi alti e bassi fanno parte del fascino del tennis” – ha concluso Sinner il saggio. La cosa più importante, comunque, è che la chiamata del fisioterapista nel momento in cui la partita stava girando non nasconde nulla di grave.

‘I crampi sono la conseguenza di quanto è successo perché influisce sui miei nervi’

“Ho giocato tante partite negli ultimi mesi. É positivo aver fatto un’altra semifinale in un 1000, ho bisogno di un po’ di tempo per recuperare mentalmente e fisicamente – spiega Sinner – Madrid sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, e lavoreremo molto in palestra. Mi andrebbe bene vincere un paio di turni, ma non avrò l’ambizione per andare a vincere quel torneo. Da Roma cambierà tutto e si cercherà di ricavare il massimo