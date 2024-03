Sinner mostruoso, conquista anche Miami ed è numero 2 del mondo: ora l’assalto a Djokovic

Sinner disegna traiettorie imprendibili sul campo da tennis e scrive pagine di storia. Dopo aver travolto Medvedev, ha rifilato una sonora lezione al bulgaro Dimitrov all’Atp 1000 di Miami ed è il nuovo numero 2 del mondo. Superato lo spagnolo Alcaraz che l’aveva sconfitto in rimonta a Indian Wells.

Sinner sfata il tabù Miami e schianta Dimitrov: nel mirino c’è Djokovic

6-3, 6-1 il punteggio finale per l’azzurro che riesce a sfatare il tabù Miami dove aveva perso due finali (2021, 2023). Davanti a Sinner ora c’è solo Djokovic e per il giocatore ammirato in questa prima parte della stagione nulla sembra impossibile. Eppure l’avvio balbettante di torneo aveva fatto pensare ad una fase di flessione. Macché, freddezza e lucidità, oltre che l’immenso talento, gli hanno permesso di superare in scioltezza situazioni che avrebbero mandato in tilt altri.

L’altoatesino ha chiuso in crescendo il torneo dopo i passaggi a vuoto dei primi match

Anche nel primo set con Dimitrov non ha perso la trebisonda quando il bulgaro ha avuto una palla break che avrebbe potuto far svoltare la partita. All’orizzonte l’esame terra rossa che sarà fondamentale per comprendere se anche sulla superfice lenta può dare lezioni come ha fatto dallo scorso settembre in poi.

“Sono orgoglioso del risultato. Ho cominciato la settimana soffrendo un po’, non ho avuto tanto tempo per adattarmi ai campi. Con il proseguo del torneo mi sono sentito sempre meglio, sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni“.

‘Orgoglioso di come ho gestito le situazioni, sulla terra battuta sarà diverso’

Così Jannik Sinner dopo aver vinto il Masters 1000 di Miami travolgendo in finale il bulgaro Dimitrov. “Cerco di migliorare e godermi il momento – dice ancora Sinner -, non so se questa sarà l’ultima volta che vivrò questa situazione. Adesso arriva la terra battuta e sarà diverso”.

Luca Nardi trionfa a Napoli. La giornata magica del tennis azzurro è completata dalla vittoria in rimonta di Luca Nardi nel torneo challenger di Napoli (5-7, 7-6, 6-2). Una vittoria che lo porta al 76esimo posto Atp, suo best ranking.