Spezia-Verona, sarà spareggio per restare in A: dubbi sull’orario per l’ordine pubblico

Sarà spareggio tra Spezia e Verona a decidere la terza retrocessione dopo quelle di Samp e Cremonese. I liguri sono stati infatti 2-1 all’Olimpico dalla Roma e gli scaligeri hanno ceduto 3-1 a San Siro con il Milan. Le due squadre restano quindi appaiate al terz’ultimo posto con 31 punti.

Spezia-Verona si giocherà in campo neutro domenica 11 giugno: possibile stop all’ipotesi notturna

Lo spareggio si giocherà in campo neutro domenica 11 giugno ma la data è da confermare. Bologna, Reggio Emilia, Monza tra le possibili sedi. Da valutare, per motivi di ordine pubblico, l’opportunità di giocare la sfida che vale la permanenza in massima serie in notturna. Non è da escludere che si scelga di anticipare il match alle 18:30. Probabilmente saranno installati maxi schermi sia a La Spezia che a Verona.