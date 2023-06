Ibrahimovic lascia a sorpresa il calcio tra le lacrime e replica ai fischi dei tifosi del Verona

“É il momento di dire addio al calcio e non a voi”. Passerella finale per Zlatan Ibrahimovic, al termine di Milan-Verona. Poco dopo il triplice fischio, con lo stadio ancora pieno, tappeto rosso verso il centro del campo per lo svedese, all’ultima apparizione in rossonero dello svedese.

Tonali in lacrime

Scaroni, Furlani, Maldini e Massara hanno accolto al termine di due ali di giocatori e dello staff rossonero Ibrahimovic, in lacrime nel salutare il Milan e San Siro. “Prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato la felicità, la seconda amore. Voglio ringraziare la mia famiglia per la pazienza”. L’attaccante svedese ha anche zittito alcuni tifosi del Verona che hanno fischiato. “Fischia, fischia questo è il momento di vostro anno perché vedete me”.

Ibra ha provato a mascherare l’emozione: ‘Ci vediamo in giro’, calciatori e tifosi rossoneri in lacrime

Che ha diffuso sui maxischermo alcune immagini del giocatore in rossonero. A cui è stata donata una maglia con il numero 11. “Voglio ringraziare voi tifosi mi avete accolto a braccia aperte. Sarò milanista per tutta la vita. Ci vediamo in giro se siete fortunati” – ha aggiunto l’attaccante svedese che ha lasciato il calcio a sorpresa quando sembrava certo il suo trasferimento al Monza per cullare il sogno Euro 2024.

Le parole di Ibra lasciano immaginare un futuro nel club rossonero. Visibilmente commossi diversi calciatori rossoneri. Lacrime sugli spalti per un calciatore che con i suoi gol, le sue risposte ficcanti, i suoi gesti mancherà, e tanto, agli appassionati della pelota.