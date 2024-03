Stroncato da un tumore Onofrio Priore, il 45enne allenava i baby dell’Asd Condor Treviso

Calcio trevigiano in lutto per la scomparsa di Onofrio Priore. L’allenatore delle giovanile della società Condor, che milita in I categoria, è deceduto per un tumore al fegato e al pancreas che aveva scoperto nell’ottobre scorso dopo un controllo all’addome. Origini pugliesi, il 45enne lavorava in un’azienda che si occupa di lavorazioni di materie plastiche.

Onofrio Priore aveva scoperto di avere un terribile male al fegato e al pancreas dopo un controllo all’addome

Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni fino al decesso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Lascia la moglie Laura con la quale viveva a Catena di Villorba. Prima di iniziare la carriera di allenatore aveva giocato nel Breda prima di passare agli amatori over 40. La ferale notizia della scomparsa è stata comunicata nella serata di venerdì 22 marzo dall’Asd Condor Treviso.

Il cordoglio dell’Asd Condor Treviso: ‘Sapeva trasmettere con semplicità il suo grande amore per il calcio’

“Dopo una breve ma intesa partita contro una brutta malattia, ci ha lasciato il mister Onofrio Priore. Lo ricorderemo per sempre per la sua semplicità, la sua immensa disponibilità ed il suo grande amore per il calcio che sapeva trasmettere con grande generosità a chiunque. Riposa in pace e grazie di tutto Onofrio”. Tanti i messaggi di cordoglio condivisi su Facebook per ricordare l’allenatore 45enne.