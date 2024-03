Condannati a 40 anni di carcere, con 20 anni di sospensione condizionale e 5 anni di libertà vigilata per aver abbandonato la figlia nel degrado più assoluto. Lacey Ellen Fletcher è stata trovata priva di vita su un divano il 3 gennaio 2022 tra urina, feci e larve di insetti che strisciavano sulla sua pelle ulcerata. La 36enne viveva a Slaughter, in Louisiana, con i suoi genitori ed affetta dalla sindrome locked–in.

Su quel divano sembra abbia trascorso 12 anni della sua tormentata vita e senza il sostegno di chi avrebbe dovuto curarla e trasmetterle amore. “Quando è stata ritrovata, la scena era raccapricciante e orribile a causa delle condizioni del corpo e del divano. Aveva la pelle marcia e le ossa esposte” – ha detto il coroner Dr. Ewell Bickham. Le persone con la sindrome del lock-in sono coscienti, ma non sono in grado di parlare o muoversi, come se fossero “intrappolate nel proprio corpo” e possono comunicare solo con movimenti oculari verticali e sbattendo le palpebre.

L’autopsia ha rivelato che Lacey, che pesava solo 43 chili, era morta di sepsi causata da una combinazione letale di infezioni ossee, immobilità prolungata e grave malnutrizione. I genitori, Sheila e Clay Fletcher, si sono dichiarati colpevoli di omicidio colposo, nel tentativo di evitare l’ergastolo chiesto dalla Procura. “Neanche un animale meriterebbe di essere trattato così” – ha affermato il procuratore distrettuali. In fase di inchiesta è emerso che l’ultima volta che Lacey Ellen Fletcher era stata visitata da un medico aveva 16 anni.

Il dottor Donald Hoppe , l’ex medico della 36enne, ha raccontato che l’ultima volta che ha sentito i genitori della ragazza è stato nel 2010 quando gli hanno riferito che stava peggiorando. “Ho suggerito di portarla da me ma non l’hanno mai fatto.” La stanza in cui è stata trovata Lacey puzzava di urina e feci. Il pavimento sotto il divano stava cedendo a causa dell’accumulo di ruggine. Una visione da film horror. Durante il processo Sheila e Clay Fletcher, pur ammettendo la grave negligenza, hanno più volte ribadito che amavano da morire la figlia.