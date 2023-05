Emanuele Filiberto accusa: ‘Hanno avvelenato il mio Real Aversa’, l’Asd Ragusa: ‘Parole deliranti’

“Un attacco alla mia persona oltre che alla città di Aversa. Hanno avvelenato la mia squadra”. Emanuele Filiberto di Savoia, patron del Real Aversa, ha rivolto pesanti accuse all’Asd Ragusa dopo la pesante sconfitta per 6 a 0 nella sfida valevole per i play out di serie D.

Gravissime accuse del patron del Real Aversa dopo il pesante ko nella sfida play out con l’Asd Ragussa

“Avevo deciso di mandare in ritiro la squadra direttamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino proprio per farli ambientare, essendo una città a 600 metri dal livello del mare, ma mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili. Non voglio fare nessuna illazione, ma l’unica cosa certa è che i nostri calciatori sono tutti in ospedale”.

Emanuele Filiberto ha riferito che l’intera squadra è stata ricoverata al Ruggi di Salerno dopo che durante il viaggio di ritorno i calciatori avevano vomitato ripetutamente costringendo l’autista del pullaman a fermarsi ripetutamente. Il principe ha spiegato che i calciatori avevano accusato i primi malesseri la mattina prima del match con il club che aveva chiesto, senza ottenerlo, il rinvio della partita. “A quel punto hanno cercato di mettere in campo i giocatori pieni di farmaci pur di far disputare la gara, addirittura hanno dovuto mettere un giocatore al posto del portiere under”.

‘In campo con i farmaci, hanno vomitato durante il viaggio di ritorno e sono finiti in ospedale’

Non è tardata ad arrivare la replica della società siciliana, attraverso i suoi legali, dopo la nota pubblicata da Emanuele Filiberto di Savoia. “Il Presidente dell’Asd Ragusa Calcio, Giuseppe Trapani e il medico sportivo della societa’ hanno conferito mandato agli avvocati Fabrizio Cavallo e Francesco Guastella per sporgere querela nei confronti di Emanuele Filiberto di Savoia, proprietario della squadra del Real Aversa, per le gravi affermazioni divulgate al termine del match che si è disputato a Ragusa e che ha visto protagoniste le due formazioni impegnate nei play out del campionato di serie D”.

L’Asd Ragusa querela Emanuele Filiberto di Savoia

Nella nota si legge che “la dirigenza dell’Asd Ragusa calcio ritiene inaccettabili e deliranti le parole di Emanuele Filiberto di Savoia che lascia intendere che vi sia stato addirittura una sorta di complotto ordito dal Asd Ragusa calcio, che avrebbe portato all’avvelenamento dei suoi giocatori che per questa ragione avrebbero perso il match in questione”.