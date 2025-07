Trivante Stewart vola in Conference League, dall’algoritmo alla cessione record sognando il Mondiale

Trivante Stewart

Stewart saluta il Radnicki: accordo storico con il Maccabi Haifa

È ufficiale: Trivante Stewart lascia il Radnicki per approdare al Maccabi Haifa che giocherà in Conference League. L’attaccante giamaicano, classe 2000, diventa così il protagonista del trasferimento più costoso nella storia del club serbo. L’operazione si è chiusa per una cifra pari a 1,5 milioni di euro, somma che sarà versata in due tranche dalla società israeliana.

Il contratto tra le due squadre è stato già firmato. Una chance importante per Stewart che sogna di fare un ulteriore salto di qualità per guadagnarsi la convocazione nella nazionale giamaicana per andare all’assalto dei mondiali 2026. Ora manca soltanto il completamento delle visite mediche per formalizzare il trasferimento.

Dalla Giamaica alla Serie A, fino al record serbo che fa felice anche la Salernitana

Arrivato al Radnicki nella scorsa estate per soli 80.000 euro dalla Salernitana, Stewart si è imposto con 16 reti in 38 presenze, diventando rapidamente uno dei protagonisti della squadra. Il suo impatto è stato tale da attirare l’attenzione di club internazionali, fino all’offerta decisiva del Maccabi Haifa.

La Salernitana, che detiene una percentuale sulla futura rivendita, incasserà una quota dell’accordo, realizzando così un ritorno economico da un giocatore che in Serie A aveva collezionato solo 4 presenze senza gol. In campo anche nella sconfitta per 6-1 contro la Juventus in Coppa Italia, quando fu schierato da Inzaghi nel ruolo inedito di esterno d’attacco con risultati tutt’altro che esaltanti.

Gli inizi e l’algoritmo della Salernitana

Prima di arrivare in Italia, Stewart aveva militato nello Javor di Ivanjica, in Serbia, e ancor prima in patria, dove aveva segnato 18 gol tra campionato e playoff nella massima serie giamaicana. La Salernitana lo aveva ingaggiato per una cifra irrisoria (100mila euro) anche grazie a un sistema di scouting basato su algoritmi, come rivelato all’epoca dall’allora presidente Danilo Iervolino che esaltava lo spirito innovativo dell’allora ds De Sanctis in tema di calciomercato.

Tuttavia, la sua avventura italiana non fu priva di episodi curiosi: all’arrivo, durante un’intervista, confuse la Salernitana con la Fiorentina, attirando l’ironia della Gialappa’s Band. Un dettaglio che lo rese noto anche ai meno attenti alle cronache sportive.

Il saluto del Radnicki: “Grazie di tutto”

Con una nota ufficiale, il Radnicki ha salutato il suo ex attaccante: “Auguriamo a Trivante Stewart tanto successo e felicità nel proseguimento della sua carriera. Grazie di tutto.”

La sua cessione rappresenta un’importante plusvalenza per il club serbo, che ora potrà reinvestire parte dell’introito per rafforzare la rosa.

Un futuro in Israele

Con il trasferimento al Maccabi Haifa, Stewart si prepara a una nuova sfida nel calcio israeliano, in un club ambizioso e spesso protagonista nelle competizioni europee. Per il giocatore giamaicano è l’occasione di rilanciarsi definitivamente nel calcio che conta, dopo una carriera finora segnata da grandi promesse e occasioni altalenanti.