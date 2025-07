Buon onomastico Alessio e Alessia oggi 17 luglio: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi il 17 luglio Sant’ Alessio romano. Patrizio romano, detto l’uomo di Dio: rinunciò al matrimonio ed alla mondanità per farsi mendicante.

Alessio rinunciò a sposare una donna virtuosa

Secondo la tradizione Alessio, patrizio di Roma (ma secondo una leggenda siriaca era originario di Costantinopoli), era fidanzato con una donna virtuosa che convinse a rinunciare a sposarsi il giorno delle nozze.

S. Alessio, la vita da medicante ad Edessa

Subito dopo decise di rercarsi nella Siria del nord per stabilirsi poi ad Edessa dove si finse mendicante. Tutto quello che riusciva a raccogliere di giorno lo distribuiva di sera ai poveri della città. Venne chiamato Mar-Riscia, “Uomo di Dio”.

Il ritorno a Roma, la sua vita in un biglietto: solo il Papa riuscì ad aprire la mano del Santo

Al ritorno a Roma il padre non lo riconobbe e continuò a vivere come mendicante in un sottoscala. Prima di morire descrisse in un biglietto la sua vita. Solo il Papa riuscì ad aprire la sua mano ed a leggere il biglietto tra lo stupore dei genitori.

Alla morte del santo si sprigionò prodigiosamente un suono festoso di campane. Da rilevare che S. Alessio è patrono dei moribondi, mendicanti, campanari e portieri.

Il significato del nome. Alessio è un nome di origine greco- bizantina. Il significato che gli esperti gli attribuiscono è “colui che protegge” o “colui che salva”.

Buon onomastico Alessio, Alessia 17 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 17 luglio in occasione della ricorrenza di Sant’Alessio in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Alessio, Alessia.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Alessio da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms. Festeggiano oggi 17 luglio tutte le persone che portano il nome di Alessio e Alessia.