Angela Lansbury continuerà a vivere nel mito di Jessica Fletcher: addio a La signora in giallo

Angela Lansbury continuerà a vivere nel mito di Jessica Fletcher, l’amata investigatrice de La signora in giallo. L’attrice e doppiatrice britannica è morta all’età di 96 anni nella sua casa di Los Angeles.

Una carriera formidabile il cui apice è stato raggiunto con la serie tv che ha spopolato in tutto il mondo. Un percorso precoce e folgorante. Angela Lansbury è stata la vincitrice di cinque Tony Awards per le sue esibizioni da protagonista sul palcoscenico di New York, da “Mame” nel 1966 a “Blithe Spirit” nel 2009, quando aveva 83 anni e continuava ad emozionarsi ed emozionare. A 14 anni era fuggita da Londra, dove era nata il 16 ottobre 1925, in tempo di guerra con sua madre e si era appena diplomata alla Feagin School of Dramatic Art di New York.

Figlia di origine inglese di un’attrice irlandese, appena 18 anni quando ottenne il suo primo ruolo cinematografico, come la sfacciata serva Cockney di Charles Boyer nel thriller “Gaslight” (1944), un inizio precoce che le portò un contratto con la MGM e un Nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista.

Ha ricevuto una seconda nomination all’Oscar nel 1946, per la sua interpretazione di supporto come ragazza di sala da ballo ne “Il ritratto di Dorian Gray“. Nel 1961 è stata la madre la madre possessiva di Elvis Presley in “Blue Hawaii” (1961). Per The Manchurian Candidate” (1962) ha ottenuto una terza nomination all’Oscar come attrice non protagonista.

Nonostante il successo teatrale Angela Lansbury, che l’aveva portata ad esibirsi a Broadway, ha raggiunto l’apoteosi nel 1984 quando è stata scelta per recitare la scrittrice di gialli e investigatrice amatoriale Jessica Fletcher. La serie superò ogni più rosea aspettativa e la critica fu costretta a rivedere i pessimistici giudizi della fase di lancio.

Nella sua seconda stagione ha superato l’attesissima serie antologica di Steven Spielberg, “Amazing Stories”, con oltre due milioni di spettatori a settimana ed è andata avanti fino al 1996. Non ha vinto l’Oscar ma ricevuto un premio onorario dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences nel 2013 per aver creato “alcuni dei personaggi più memorabili del cinema” e “aver ispirato generazioni di attori. Un anno dopo è stata nominata dama dalla regina Elisabetta II. Il marito, il dirigente MGM Peter Show, è morto nel 2003. Un precedente matrimonio con Richard Cromwell era naufragato dopo appena un anno.