Malemodels 2023: per passare un intero anno ‘al caldo’, in posa anche ex GF e Uomini e Donne

Calendadivi che… scaldano. Si è conclusa a settembre, con l’ultimo dei tre shooting fotografici in programma, la realizzazione della nuova edizione dello storico calendario maschile Malemodels edito da Lorenzo Zanirato, giunto ormai al ventiduesimo anno.

Con la direzione artistica, per il secondo anno consecutivo, di Jean Mendy Prince e le relazioni pubbliche affidate al press agent Mattia Pagliarulo, le location che hanno fatto da cornice ai fisici scultorei dei modelli protagonisti dell’edizione 2023 si trovano tutte a Jesolo, rinomata e super-gettonata località turistica balneare in provincia di Venezia.

Jean Mendy Prince direttore artistico del calendario giunto alla ventiduesima edizione

E in particolare, i fiabeschi boutique apartments Valle Cavallino, in via Cristo Re 41, il famosissimo disco-ristorante Hierbas, in via John Lennon 22 e l’incantevole residence Cala Blu di via Domenico Modugno 77. «È un progetto che mi sta particolarmente a cuore perché dà fortuna e visibilità a molti ragazzi – afferma Jean Mendy Prince, direttore artistico e modello protagonista – è il calendario più venduto e più longevo d’Italia e ogni anno facciamo un’accurata selezione di ragazzi provenienti da diverse etnie e diversi gruppi sociali, che non solo devono avere un bel fisico, ma anche una bella testa». Prosegue: «Quest’anno ci saranno volti già noti da tempo, ma anche ragazzi nuovi.

I protagonisti di Malemodels 2023

Abbiamo avuto due anni duri a causa del Covid, ma ora speriamo di ripartire alla grande. Sono orgoglioso di guidare questo progetto, e gli auguro di vivere almeno altri vent’anni di attività». Nato nel lontano 2001, infatti, l’idea di creare il gruppo Malemodels è di tre amici modelli, Santiago Dalla Torre, Davis Wakengire e Lorenzo Zanirato, a cui si aggregarono Andrea Masiero, Lucio Luciano e Matteo Tosi.

La prima edizione, “Fotomodelli 2002”, è stato un tale successo che ha convinto gli ideatori a proseguire e nel corso degli anni ha portato sotto le luci della ribalta televisiva molti dei modelli, che hanno poi partecipato a programmi come Grande Fratello e Uomini e Donne. Da due anni, inoltre, il progetto ha intrapreso due strade: Malemodels Style, diretta da Jean Mendy Prince e Malemodels Fashion, assegnata a Luca Bettini.

Gianluca Pannullo, dal trono over di U&D al calendario Malemodels

I ragazzi che invece hanno posato quest’anno davanti all’obiettivo di Alessandro Negrini, in arte Alex Nero Photo, supportato dalla moglie Agatha De Vil sono stati ben sedici: Massimo Altieri, Christian De Iaco, Alberto Torres Magro, Michael Bellingardo, Davide Tomasi, Enrico Zandonà, Martino Nunziata, Jean Mendy Prince, Fabio Fabbri, Guido Cicogna, Alessandro Monari, William Ronzullo, Mattia Romandini, Aldo Di Martino, Francis Sanson e, dolcis in fundo, Gianluca Pannullo, ex cavaliere over del noto programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. «È stato davvero un onore per me far parte della squadra, è un progetto in bianco e nero e rientra perfettamente nel mio modo di esprimermi artisticamente.

Dove trovare il calendario 2023

I ragazzi sono stati tutti molto capaci e in gamba, anche chi era alla sua prima esperienza. Location adatte, straordinarie e sorprendenti» – dichiara Negrini. Chi sarà invece il o i prescelti per la copertina, lo scopriremo a breve. Il calendario Malemodels sarà disponibile da dicembre sul sito www.malemodel.it e nelle serate live di presentazione. Insomma, con il caro bollette che incombe far bollire un po’ “gli spiriti” ci vuole proprio