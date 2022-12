Danza del ventre ed eleganza: il… Talent di Carla Salamò

Movenze fluide e sensuali. La danza del ventre di Carla Salamò ha conquistato tutti alla finalissima del concorso Miss Mister e Talent Show 2022 presentato e ideato da Barbara Martini, patron di Barbievents, che si è tenuta sabato 17 dicembre al resort 4 stelle Palma My Suite di Soiano al Lago.

Carla Salamò

La 21enne di Termini Imerese conquista il premio Talent 2022 per la categoria ballo

La giovane performer ha conquistato il premio Talent per la categoria ballo. Appassionata di danza fin dalla tenera età, Carla Salamò è insegnante di danza del ventre e ha ideato lei stessa la sua coreografia. Ventuno anni, originaria di Termini Imerese (Palermo), è modella, attrice, ballerina e dalla sua città si è recata a Brescia appositamente per partecipare alla serata. Laureata in lingue, di recente è tornata da Sharm el-Sheikh, dove ha partecipato agli scatti per il calendario ufficiale di Vogue 2023.

Gli scatti per il calendario Vogue 2023 a Sharm el-Sheikh

Da anni calca le passerelle, posa per diversi shooting fotografici e numerose sono le fasce e i premi da lei vinti, i più recenti risalgono al 2020, quando è risultata tra le vincitrici della prima edizione del Social Contest Miss più grande d’Italia e si è classificata pre finalista nazionale a Miss Universe Italy. A Sanremo, invece, ha sfilato sul red carpet davanti all’Ariston in qualità di fotomodella ufficiale e valletta per Sanremo New Talent, concorso canoro di Casa Sanremo in onda su Sky. Nel 2022 ha ottenuto anche il titolo di Miss Eleganza.