Chi ha vinto Miss Italia 2022: trionfa la 18enne romana Lavinia Abate, l’appello di Francesca Manzini alla Rai (VIDEO)

Tra ritardi e problemi di audio durante la diretta streaming è stata eletta l’83esima Miss Italia al centro congressi multimediale dell’hotel Crowne Plaza Rome St. La serata è stata presentata da Salvo Sottile con Massimo Boldi, Francesca Manzini e Fioretta Mari in giuria. La diciottenne Lavinia Abate, Miss Lazio, ha conquistato il titolo di regina della bellezza italiana. “Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia” – ha affermato dalle lacrime che è stata travolta dall’abbraccio delle altre Miss. “Sono orgogliosissima di mia figlia” – ha riferito la mamma.

Romana della Cassia, capelli castano chiaro, occhi marroni, alta 176 cm, la neo Miss Italia sta frequentando il quinto anno al liceo scientifico Azzarita, pratica danza moderna, ama cantare, disegnare e suonare il pianoforte.

Nel pubblico non è passata inosservata la presenza degli ex gieffini Manuel Bortuzzo e Giucas Casella. Le 21 miss finaliste hanno iniziato il loro percorso verso lo scettro di regina della bellezza leggendo una citazione. Non sono mancati momenti emozionanti come quando Glelany Cavalcante, Miss Marche, ha affermato con orgoglio di essere italiana anche se qualcuno continua ad insultarla per le sue origini. “I figli adottati non sono diversi da quelli naturali”. Massimo Boldi è stato protagonista di alcuni siparietti con Francesca Manzini citando Silvio Berlusconi dopo la presentazione di una delle candidate miss.

Le tre finaliste

Sul podio Virginia Cavalieri (Emilia Romagna) e Carolina Vinci (Sardegna)

Successivamente le ragazze in gara nello storico concorso hanno messo in mostra la loro abilità artistica tra balli e canti mentre Salvo Sottile ha sottolineato l’impegno nel social di Zeudi di Palma, la miss uscente originaria di Scampia. Si è arrivati così alla prima scrematura con le tre miss che si sono contese la corona di Miss Italia 2022. All’ultimo step sono arrivate Virginia Cavalieri (Emilia Romagna), la 18enne Lavinia Abate (Lazio), la 24enne Carolina Vinci (Sardegna).

Francesca Manzini: ‘Miss Italia è un’istituzione come Sanremo, spero torni in Rai’

Prima della proclamazione Francesca Manzini è salita sul palco ed ha lanciato un messaggio ai vertici di Viale Mazzini. “Miss Italia è un istituzione come Sanremo, spero torni in Rai“. Poi è toccato a Zeudi Di Palma che prima di cedere lo scettro ha riferito che le piacerebbe lavorare nel mondo della tv dopo l’esordio nel Big Show di Enrico Papi. “Ovviamente proseguirà di pari passo il mio impegno nel sociale”.