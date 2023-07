Harry Styles, psicodramma per Fernanda Number Six al momento di entrare: era accampata da giorni

Oltre una settimana accampate in un parco adiacente al luogo del concerto evento di Harry Styles all’Arena Campovolo di Reggio Emilia. Tende e sacchi a pelo per assicurarsi i posti in prima fila e trovarsi ad un passo dal cantautore britannico.

Fernanda Number Six, una settimana in sacco a pelo per assistere al concerto in prima fila a Campovolo

‘Imprese’ che per alcune fan è diventato quasi un rituale. Numerate e inserite in un gruppo WhatsApp con il compito di rispondere ai vari appelli per realizzare la mission. C’è chi alza anche i toni arrivando ad usare anche toni minacciosi nel caso qualcuno provi a superarle. Il Tg1 ha anche intervistato alcune di loro con Fernanda Number Six che ha conquistato il popolo del web.

Nel giorno del concerto di Harry Styles, sabato 22 luglio, la ragazza messicana che segue ovunque il cantante è stata protagonista di uno psicodramma quando è arrivato il momento di validare il biglietto all’apertura del cancello.

Concerto Harry Styles, il biglietto della fan non passa il controllo all’apertura dei cancelli, l’appello disperato e il lieto fine

Disperata, Fernanda Number Six pensava di aver acquistato un biglietto falso e si è subito adoperata per cercare un tagliando d’ingresso per non saltare il concerto dell’Arena Campovolo. “Per favore qualcuno mi venda un biglietto di qualsiasi settore”.

Alla fine si è scoperto che il problema del biglietto della ragazza messicana era il codice che si era consumato con lo scanner che non riusciva a leggerlo. Dopo momenti di concitazione il problema è rientrato e Fernanda Number Six è riuscita ad entrare a Campovolo per ammirare il mito Harry Styles.