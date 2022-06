Sondrio, AmbriaJazz estate 2022: a Piateda c’è Calcagno in concerto

Il sindaco di Piateda Simone Luca Marchesini e il presidente di AmbriaJazz Giovanni Busetto durante la conferenza di presentazione ufficiale del Festival 2022 (Photo Credit: Marina Magri).

AmbriaJazz entra nella sua prima settimana dell’edizione estiva 2022. A Piateda, comune italiano della provincia di Sondrio, il mese di luglio del 2022 sarà all’insegna del grande jazz con ben tre appuntamenti. Precisamente, sabato 2 luglio, sabato 23 luglio e sabato 30 luglio del 2022. E questo, in particolare, grazie al Festival AmbriaJazz edizione 2022 che è una rassegna musicale estiva con un ricco calendario di tappe a Sondrio e Provincia, e pure nella vicina Svizzera. Piateda tradizionalmente, come ha ricordato il sindaco Marchesini il 21 giugno in occasione della conferenza stampa ufficiale, rappresenta una delle tappe più significative della rassegna musicale valtellinese.

Federico Calcagno & Friends sabato 2 luglio nella Chiesa di Sant’Antonio Abate

Nel dettaglio, sabato 2 luglio a Piateda l’appuntamento, con inizio alle ore 18, è fissato nella Chiesa di Sant’Antonio Abate con l’esibizione di Federico Calcagno & Friends. Il compositore milanese Federico Calcagno, che è un noto clarinettista, si esibirà insieme alle voci di Natalia Rogantini e di Clelia di Capita. Con Federico Scali alla chitarra e con Stefano Grasso alle percussioni e batteria.

Il 23 luglio 2022 serata da non perdere con la grande musica di Lars Danielsson

Il ritorno a Piateda, con la seconda tappa, è invece fissato per le ore 21 di sabato 23 luglio del 2022 con la grande musica di Lars Danielsson. Precisamente, con il Liberetto III di Lars Danielsson 4T. Che vedrà esibirsi Lars Danielsson al contrabbasso, violoncello e piano; Magnus Öström alla batteria e percussioni; John Parricelli alla chitarra e Gregory Privat al piano. Per quello che sarà, in tutto e per tutto, un evento musicale di levatura e di caratura internazionale.

Federico Calcagno durante la conferenza di presentazione ufficiale di AmbriaJazz 2022. (Photo Credit: Marina Magri).

AmbriaJAzz a Piateda il 30 luglio con Ugo Viola – solo fisarmonica

Appuntamento con Ugo Viola – solo fisarmonica, invece, il 30 luglio del 2022 a Piateda sempre nell’ambito del Festival AmbriaJazz. Con l’appuntamento che, a partire dalle ore 12, è fissato nel prato della chiesa ad Ambria. Il titolo dell’esibizione, tra l’altro, è ‘Fis_Armònia’ proprio in omaggio al Festival. Con Ugo Viola che proporrà un ampio repertorio di brani della sua lunga carriera di successo.

Musica e non solo con il Festival AmbriaJazz edizione 2022, ecco perché

Per il Festival AmbriaJazz edizione 2022 non ci sarà solo la musica al centro di una rassegna itinerante che prevede, infatti, tante iniziative collaterali finalizzate, tra l’altro, a promuovere la cultura, la tradizione, l’inclusività, le bellezze paesaggistiche e la sostenibilità ambientale.

In particolare, tra gli eventi e le iniziative collaterali, per il Festival AmbriaJazz edizione 2022, segnaliamo l’adesione al Progetto GreenFEST – Green Festivals and Events through Sustainable Tenders che renderà ogni tappa della manifestazione un evento a basso impatto ambientale.

Inoltre, per il pubblico che si presenterà ai concerti, con l’hashtag #jazzcamminante il Festival AmbriaJazz edizione 2022 promuove gli spostamenti ad impatto zero. Invitando in particolare il pubblico ad utilizzare la bicicletta, i mezzi pubblici ed il car pooling.

Ma anche, quando possibile, a recarsi ai concerti a piedi. In più, sempre con l’hashtag #jazzcamminante il pubblico potrà postare sui social foto e video da condividere sul percorso ad impatto zero. Su queste basi, AmbriaJazz disincentiva anche l’uso della plastica, e per questo ha adottato l’uso di borracce thermos in acciaio inossidabile.

Un altro importante evento collaterale, associato al Festival AmbriaJazz edizione del 2022, è quello dei cosiddetti ‘Germogli Sonori‘. Si tratta, nello specifico, di un progetto di formazione musicale che è stato appositamente ideato per i bambini in età scolare dai sei agli undici anni di età.

Tra gioco e fantasia, ‘Germogli Sonori’ è in programma proprio nel Comune di Piateda tra la bellezza della natura e la propensione dei più piccoli a seguire questo percorso formativo. E magari iniziare ad appassionarsi ad uno strumento musicale. E questo perché ‘Germogli Sonori’ è un progetto che mette anche contatto con i musicisti. Per ascoltare, per confrontarsi e per conoscere tanti strumenti diversi.