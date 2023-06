Summer Party al Preganziol con Eva Henger e Amanda Fox il 2 e il 3 giugno

Con l’obiettivo primario di confermare il New 1000 Lire Lap Dance di Preganziol (Treviso) come luogo ideale dove trascorrere il tempo libero all’insegna dell’ottima musica e della trasgressione più raffinata sul consolidato modello dei templi del divertimento europeo, venerdì 2 e sabato 3 giugno si celebrerà il “ Summer Party ” .

Al New 1000 Lire è tempo di Summer Party

Un vero e proprio marchio di fabbrica per gli amanti della night life veneta i quali con l’estate alle porte sono invitati ad assistere all’ ennesimo appuntamento (ad appena quattro giorni dal successo della seconda edizione della fiera dell’adult entertainment denominata “ Veneto Sex “ ) con una special guest star del calibro della show girl Eva Henger (sabato 3 giugno), reduce dalla partecipazione da protagonista (insieme a Maurizio Mattioli) del film “ Tic Toc “ premiato e presentato recentemente al secondo “Festival Internazionale del Cinema di Napoli ”.

Non solo stella del cinema a tre x. Al “Summer Party “ ci sarà anche la madrina del “ Veneto Sex “ Amandha Fox la Venere polacca reduce dal successo planetario di «Malati Malati », un brano dal sapore esotico cantato da Ciccio Merolla coi cori di Carolina Franco che si è trasformato in un inno e che viene cantato in ogni occasione allo stadio Maradona, specie dopo che spontaneamente Maria Esposito ( la Rosa Ricci di «Mare fuori» ) uno dei personaggi più amati della serie tv, attraverso un TikTok ha reso omaggio cantandola con labiale fuori sincrono.

Amandha Fox

Le star protagonista dell’evento del 2 e del 3 giugno

Ma venerdì 2 e sabato 3 giugno al New 1000 Lire ci sarà pure la bellissima e sensualissima Pink’o Girl Lisa Amane unitamente alle sexy star – cantante Cora Keit . Questi gli ingredienti proposti dal Summer Party, curato personalmente dal titolare Vito Massimo in collaborazione con la Mimmo Pavese Management e Moa Star: pubblico adulto, tante belle resident star , uomini e donne rigorosamente eleganti e un intrattenimento di alto livello. Da poco più di due anni , le serata di Gala del New 1000 Lire di Preganziol (Treviso) si vanno affermando come uno gli eventi più esclusivi e ricercati del Veneto