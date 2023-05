Veneto Sex, dal 26 maggio parata di stelle con Amandha Fox madrina

Il “ Veneto Sex “ si prepara all’edizione 2023 con grande entusiasmo e con l’obiettivo di diventare la fiera dell’erotismo più grande d’Italia. Al New 1000 Lire Lap Dance l’Originale di Preganziol (Treviso) lo start è previsto a partire dalle ore 18.00 di venerdì 26 maggio per proseguire sabato 27 maggio fino a domenica 28 maggio.

Tra gli ospiti dell’evento di Preganziol l’attore Franco Trentalance

Questa kermesse (riservata ad un pubblico rigorosamente maggiorenne ) ha come oggetto tutto quanto concerne lo show, l’intrattenimento e l’esposizione di merci e /o servizi connessi al mondo dell’adult entertainment nonché al divertimento più raffinato sul consolidato modello dei templi della trasgressione europea. La Madrina delle tre nottate di che trattasi sarà la star del cinema a luci rosse mondiale (già premio oscar) Amandha Fox che per l’occasione sarà affiancata dal noto ex divo a tre X Franco Trentalance .

Sul palco del New 1000 Lire oltre alla Venere polacca saliranno le più rinomate artiste del settore a luci rosse italico, nella fattispecie : la mistress più potente d’Italia Marikah Bentley, la “ maleducata ” Lolita Ruiz, la “ giaguara “ Lisa Amane, Chanel 27 (scoperta da Riccardo Schicchi) , Giorgina Sparkling la sexy colf ( vista da Barbara D’Urso), Jaqueline Jey, Alex Leon (dell’agenzia di Mimmo Pavese management).

Le star protagoniste della kermesse audace in Veneto

Direttamente da Ciao Darwin la sexy star Janelle Wild, le gemelle targate Rocco Siffredi (Megan Fiore e Jade Flor), Lara De Santis, Sally Blu, Carola Dantes, Francesca Di Caprio, Jasmine Carrera, l’American Trio (Catrin Love, Ariel Martini e Kataleya ), Isabel Costa, Jessica Moy, Petra Satin, Irina Blaze, Penelope (tutte queste Artiste sono targate Moa Star Agency), unitamente a Suzie Q, Lady Blue, Vanessa Kahos e Monik Star (proposte dal regista by Andy Casanova).

Amandha fOX

In questo drive in dello svago saranno creati degli stand a tema come ad esempio: la table dance con le dive del cuore presenti in fiera, ma soprattutto i provini (diretti dal noto regista Andy Casanova) per diventare attori o attrici a luci rosse . Il tutto nel rispetto delle regole e soprattutto alla luce del sole .

L’incolumità dei visitatori, nonché il regolare e tranquillo svolgimento dell’evento sarà garantito da un efficiente e professionale servizio di vigilanza e sorveglianza .“Le brave ragazze vanno in paradiso mentre le cattive alla seconda edizione di Veneto sex” – il motto della nuova edizione.