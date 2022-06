Travis Barker in ospedale un mese dopo le nozze con Kourtney Kardashian: ‘Pregate per lui’

Il batterista dei Blink-182 Travis Barker è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles per ragioni sconosciute, secondo quanto riferito dai media americani.

Il 46enne batterista dei Blink 182 ricoverato in ospedale a Los Angeles

Il 46enne Barker, accompagnato dalla moglie, Kourtney Kardashian, si è presentato per la prima volta al West Hills Hospital martedì 28 giugno. Da quanto riferisce Tmz l’artista è stato trasportato in ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center con la partner che ha seguito l’ambulanza verso la struttura sanitaria. Barker ha twittato semplicemente “Dio mi salvi” ma non è chiaro se queste parole fossero legate al suo ricovero in ospedale.

L’enigmatico tweet: ‘Dio mi salvi’, l’appello della figlia

Al momento sono sconosciute le cause del ricovero di Travis Barker. Nel tardo pomeriggio la figlia 16enne, Alabama Luella Barker, ha pubblicato una nota su Instagram: “Per favore pregate per lui”. Il batterista e Kourtney Kardashian si sono sposati il ​​mese scorso a Portofino, in Italia, e il loro matrimonio è stato descritto in The Kardashians di Hulu. Il batterista fu ricoverato in ospedale nel 2018 per coaguli di sangue alle braccia.

Ha anche subito un’infezione da stafilococco e cellulite, un’infezione batterica che può causare gonfiore, infiammazione e dolore mentre nel 2008 è rimasto coinvolto in un incidente aereo.