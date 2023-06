Waima Vitullo torna sul set dopo i mesi da incubo con la Parody da tripla X di Avatar

Ha vissuto mesi da incubo per una relazione trasformatasi in un inferno con l’ex che non accettava la decisione di Waima Vitullo di voltare pagina.

Waima Vitullo volta pagina dopo l’inferno vissuto per le minacce dell’ex e torna a girare con Biondi e Ramirez

Tempestata da messaggi, chiamate e minacce, l’attrice hard ha temuto a lungo per la sua incolumità ma con coraggio, e l’aiuto dell’avvocato Licia D’Amico, ha affrontato la delicata situazione ed è riuscita a riprendere la sua vita in mano dopo essere stata costretta a cambiare. Quei terribili giorni sono alle spalle e Waima Vitullo, 44 anni, ha ripreso quel percorso bruscamente interrotto da chi non amava vederla ‘galoppare’ a briglia sciolte.

Ha atteso la chiamata e il progetto giusto per tornare davanti ad una macchina da presa. La chiamata giusta è arrivata da Max Biondi, produttore della Napoli Sex con il regista Axel Ramirez, che strizza l’occhio alle parody. Waima Vitullo è tornata Nina Garco per una rivisitazione audace di Avatar, il kolossal di James Cameron. Sarà lei la novella Zoe Saldana nel ruolo di Neytiri tra effetti speciali e scene mozzafiato per gli appassionati del genere per adulti.

Nina Garco con uno degli attori della parody di Avatar

L’attrice torna a vestire i panni di Nina Garco, sarà Neytiri nella parody di Avatar: ‘É un film anche recitato’

“Il film lo dedico a me stessa e alla mia rinascita dopo quel periodo di terrore e vorrei essere di esempio alle donne che subiscono questo tipo di situazioni in famiglia: bisogna lottare, vincere e ricominciare” – ha dichiarato Nina Garco, nome d’arte di Waima Vitullo che ha spiegato che il ruolo l’ha subito intrigato perché non ci sono solo scene da tripla X.

“Ho accettato subito la parte di Neytiri perché questo è un film anche recitato. Siamo tutti dipinti di azzurro dal maestro di body-painting Catello Zanca”. Oltre a Nina Garco nel cast di Avatar XXX Parody ci sono Matteo Linux, Francesco Mancino, Manuel X e Francesco Guzman. Waima Vitullo, che ha esordito con Max Felicitas con un frame lakes dedicato a Silvio Berlusconi, ha un altro sogno nel cassetto.

“Girare un film con il maestro Mario Salieri“. Nel frattempo ha annunciato che presto aprirà il suo account OnlyFans per l’entusiasmo degli ammiratori che la seguono già numerosi su Instagram.