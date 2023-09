Area relax: sempre più gettonate le piscine fuori terra con solarium

Scegliere di arricchire il proprio spazio outdoor con una piscina fuori terra permette di creare un’area relax in giardino o in terrazzo senza la necessità di ricorrere a lavori di scavo così come di espletare pratiche burocratiche per ottenere l’autorizzazione a costruire.

Al giorno d’oggi sul mercato è possibile usufruire di un’ampia varietà di scelta: senza dubbio, tra le proposte più gettonate del momento è possibile annoverare i modelli con solarium integrato, vale a dire quello spazio che circonda la vasca dov’è possibile sdraiarsi per rilassarsi al sole.

Come installare una piscina fuori terra con solarium nel proprio giardino

Per usufruire di una piscina fuori terra con solarium è possibile rivolgersi a una realtà specializzata come Unica Pool, azienda di riferimento del settore che si contraddistingue per la realizzazione di proposte di design dallo stile tutto italiano.

Nel dettaglio, nel 2014 l’azienda ha brevettato un interessante sistema modulare a blocchi di acciaio che consente non solo di realizzare rapidamente piscine su misura e della forma che si desidera purché squadrate, ma anche di ingrandirle o ridurle nel corso del tempo.

Naturalmente, Unica Pool ha esteso questa peculiarità anche al solarium, rendendo le proprie piscine anche estremamente semplici da smontare, nel caso di dover fronteggiare la necessità di spostare la struttura in un altro punto del giardino oppure affrontare un trasloco.

Oltre che essere modulare, il solarium delle piscine fuori terra di Unica Pool è anche calpestabile e realizzato con il Wood Plastic Composit (WPC), un materiale eco friendly, totalmente riciclabile.

Caratterizzato da un coefficiente di dilatazione estremamente ridotto, risulta ampiamente personalizzabile e del tutto sicuro, anche grazie al fatto che, a differenza delle pavimentazioni in legno, non marcisce e non rischia di scheggiarsi.

Inoltre, a discrezione del cliente la pavimentazione può essere posizionata allo stesso livello del bordo della piscina, creando una piacevole continuità visiva oppure a mezza altezza, al fine di poter godere di una superficie separata e protetta dagli spruzzi d’acqua.

I principali vantaggi di una piscina fuori terra con solarium

Disporre di una piscina fuori terra con solarium permette di usufruire di diversi vantaggi.

Oltre alla valorizzazione estetica dell’outdoor e alla possibilità di usufruire di un’area totalmente destinata al relax, la struttura consente dinascondere l’impianto tecnico alla vista, proteggendolo al contempo dagli agenti atmosferici.

La posizione rialzata, inoltre, permette di tenere bambini piccoli e animali domestici lontani dall’accesso alla vasca, consentito esclusivamente da scalette che possono essere messe in sicurezza.

Come personalizzare e arredare l’area relax del solarium

Affidandosi a una realtà specializzata nella realizzazione di piscine fuori terra con solarium, è possibile avvalersi di strutture del tutto su misura.

Con Unica Pool, per esempio, la personalizzazione del solarium parte fin dalle fasi di progettazione e costruzione, in quanto ogni utente può scegliere dimensioni, forme e colori che meglio si adattano alle caratteristiche della piscina e dello spazio circostante.

Una volta effettuata l’installazione, è possibile arricchire l’area relax attraverso la scelta degli arredi, i quali devono essere in grado di soddisfare le esigenze di utilizzo, ma anche il gusto estetico. A seconda dei casi e delle preferenze personali sarà possibile posizionare lettini o brandine per prendere il sole, ombrelloni, tavolini, nonché tappeti, piante ornamentali e molto altro ancora.