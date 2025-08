Benvenuto agosto, immagini da condividere

L’estate entra nel vivo con Agosto, l’ottavo mese dell’anno che vedrà tantissimi italiani concedersi un periodo di meritato relax. C’è chi, per motivi di lavoro o a causa delle ristrettezze economiche, sarà costretto a rinunciarvi e si rimboccherà le maniche per assicurare a se stesso ed alle persone care un futuro migliore.

Significato e origini, da sexitilis ad Augustus:

Come luglio anche agosto dura 31 giorni con una festività, Ferragosto, il 15 agosto, da cerchiare in rosso ed una serie di ricorrenze significative come la notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Anticamente era chiamato sextilis ma l’ottavo mese fu rinominato Augustus dal Senato romano, nell’anno 8 a.C., in onore dell’imperatore Augusto, dal quale prende il nome anche il ferragosto.

Sempre il senato aggiunse un giorno alla durata, levandolo a febbraio, per renderlo uguale a luglio. Questa, però, sarebbe un’invenzione dello studioso del XIII secolo Giovanni Sacrobosco.

Sextilis infatti aveva trentuno giorni prima di essere rinominato, e non fu scelto per la sua lunghezza.