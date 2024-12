Auguri di buon onomastico Tommaso: immagini e gif di auguri da inviare via social

Si festeggia il 3 luglio San Tommaso Apostolo che, come narrato in un passo del Vangelo secondo Giovanni, dubitò inizialmente della Resurrezione di Gesù. Tommaso si spinse oltre i confini dell’impero romano per diffondere la parola di Cristo. Prima in Persia e poi in India dove fondò la prima comunità cristiana. Il suo culto è riconosciuto dalla chiesa cattolica, ortodossa e copta. Il 28 gennaio si celebra Tommaso d’Aquino.

San Tommaso, santo protettore di architetti e geometri

Inoltre Tommaso è santo protettore degli architetti, dei geometri, degli agrimensori e dell’India. Le sue ossa riposano nella Basilica di San Tommaso Apostolo ad Ortona. Viene citato in diversi passi del Vangelo secondo Giovanni.

In particolare quando i discepoli manifestarono la loro contrarietà al viaggio di Cristo in Giudea . Di fronte alla determinazione di Gesù l’Apostolo affermò di essere pronto ad andare a morire con lui. Durante l’ultima cena Tommaso prese parola e rispose al Messia affermando che gli Apostoli non erano a conoscenza di quello che stava per fare.

Tommaso dubitò della Resurrezione di Cristo

Dopo la morte di Gesù, Tommaso dubitò della sua Resurrezione fin quando non incontrò il Signore: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!”. Successivamente fondò la comunità cristiana di Babilonia dove visse per sette anni. Nella sua missione di evangelizzazione si spinse fino in Cina salvo poi tornare in India.

San Tommaso fu trafitto e ucciso con una spada per ordine di re Misdaeus

Tommaso fu ucciso a Mailapur quando fu trafitto con una spada per ordine del re Misdaeus. Il luglio del 72 si consumò il martirio su una collina nei pressi dell’attuale Chennai. San Tommaso si festeggia il 3 luglio ed in forma straordinaria il 21 dicembre.

Significato del nome. Tommaso deriva dall’aramaico Taóma e significa ‘gemello’.

Buon onomastico Tommaso 3 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 3 luglio in occasione della ricorrenza di San Tommaso in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Tommaso.

Di seguito riportiamo alcune gif, immagini e frasi originali di auguri di buon onomastico da inviare oggi 3 luglio su WhatsApp a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome di Tommaso.

Il 28 gennaio si festeggia San Tommaso d’Aquino

Va ricordato che San Tommaso si festeggia anche il 28 gennaio in memoria di Tommaso d’Aquino, teologo, filosofo e accademico italiano. Il frate domenicano è venerato come Santo della chiesa cattolica che dal 1567 lo considera dottore della Chiesa. Nacque nella contea di Aquino, la moderna Roccasecca, tra il 1225 e il 1226 (sulla data gli storiografi non concordano).

Il trasferimento a Napoli e la scelta di entrare nell’ordine dei domenicani

Dopo aver iniziato il percorso ecclesiastico nell’abbazia di Montecassino fu inviato a Napoli per questioni di sicurezza in seguito a disordini. Quando decise di seguire l’ordine dei frati domenicani la famiglia, che sperava in una sua nomina di abate di Montecassino, lo fece rapire e rinchiudere per fargli cambiare idea. Due anni nel castello di Monte San Giovanni Campano non gli fecero cambiare idea e i genitori furono costretti a rassegnarsi. A 27 anni fu prescelto per insegnare a Parigi.

Insegnò a Parigi, le magistrali lezioni alla Scuola Medica Salernitana

Negli ultimi anni della sua vita rifiutò l’arcivescovado di Napoli e continuò a vivere in povertà dedicandosi allo studio ed alla preghiera. Nel periodo in cui si stabilì al castello dei Sanseverino Tommaso d’Aquino tenne una serie di straordinarie lezione alla Scuola Medica Salernitana. Morì il 7 marzo 1274 dopo una breve malattia. San Tommaso d’Aquino si festeggia anche il 7 marzo in forma straordinaria.