Esplosione Porto Marghera, gravi due operai: ‘Tenere le finestre chiuse’

Un operaio avvolto dalle fiamme e momenti di paura e panico a Porto Marghera per l’esplosione di una fabbrica chimica. L’enorme colonna di fumo sviluppatasi dalla 3V Sigma Spa era visibile sia dalla terraferma che dalla Laguna.

Lo scoppio improvviso si è verificato intorno alle 10:15 e sarebbe stato causato dall’esplosione di un serbatoio nella ditta di prodotti chimici, la 3V Sigma Spa, nell’impianto dell’acetone. Due operai di origine straniera sono rimasti ustionati e versano in gravi condizioni: uno è ricoverato a Padova e uno a Verona.

Sul posto sono intervenute 8 squadre a terra dei Vigili del fuoco e il nucleo nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). L’amministrazione comunale di Porto Marghera ha invitato la gente a restare in casa e a tenere le finestre chiuse. I tecnici dovranno valutare se vi siano pericolo reali per la salute dei cittadini.

Prima #acquaalta eccezionale poi #coronavirus adesso #incendio industria chimica A #Venezia le autorità invitano a non uscire di casa… tanto per cambiare #Venezia #Venice #Venecia #Venise #Venedig #Venessia pic.twitter.com/zABTygUiaq

In corso #incendio in un’industria chimica di #PortoMarghera

Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco da tutto il Veneto che stanno contenendo l’incendio.

In attesa dei dati sulle sostanze,in via precauzionale,invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre. pic.twitter.com/VDN4Hs7uDj