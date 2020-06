‘Big Floyd ora è un catalizzatore per il cambiamento’, l’ultimo saluto a Houston

“Big Floyd” – così è stato ricordato George Floyd a Houston. “Un padre e un fratello, un atleta e un mentore di quartiere, e ora un catalizzatore per il cambiamento”. Una folla commossa e composta ha assistito al funerale dell’afroamericano ucciso da un poliziotto dopo l’arresto. Il drammatico video del ginocchio dell’agente sul collo del quarantaseienne ed il suo disperato appello – “Non respiro” – hanno scatenato indignazione, proteste e sommosse negli Stati Uniti e nel mondo.

Minister Kurr Carr & his praise team sing “For Every Mountain” at #GeorgeFloyd’s funeral 🙏🏾🔥 pic.twitter.com/6dz7eVfsiy — theJasmineBRAND (@thejasminebrand) June 9, 2020

Funerale Floyd, il commosso ricordo del fratello: ‘Lo ricorderanno in tutto il mondo’

“Terzo rione, Cuney Homes, è lì che è nato” – ha detto il fratello di Floyd, Rodney, ai partecipanti al lutto nella chiesa della Fontana della lode. “Ma tutti lo ricorderanno in tutto il mondo. Sta per cambiare il mondo”. Il funerale ha chiuso sei giorni di lutto per Floyd in tre città: Raeford, North Carolina, vicino a dove è nato., Houston, dove è cresciuto, e Minneapolis, dove è morto.

L’ultimo viaggio in carrozza, la bara d’oro tumulata al fianco della tomba della madre

La bara d’oro di Floyd ha raggiunto il cimitero nel sobborgo di Houston di Pearland su una carrozza trainata da un cavallo bianco ed è stata tumulata accantoalla tomba della madre che aveva invocato prima di esalare l’ultimo respiro. “Siamo qui fuori per uno scopo. Lo scopo è perché prima di tutto è nostro fratello. In secondo luogo, vogliamo vedere il cambiamento” – ha affermato il 47enne Marcus Brooks.

Il reverendo Al Sharpton contro Trump, Joe Biden: ‘E’ il momento della giustizia razziale’

Al funerale erano presenti anche gli attori Jamie Foxx e Channing Tatum, JJ Watt degli Houston Texans della NFL, il rapper Trae tha Truth, la rappresentante Sheila Jackson Lee, il capo della polizia di Houston Art Acevedo e il sindaco di Houston Sylvester Turner.

Il reverendo Al Sharpton ha puntato l’indice contro Trump: “È stato un crimine. Da lui, neanche una parola per gli 8 minuti e 46 secondi dell’omicidio”. Joe Biden, candidato alle presidenziali, ha commemorato Floyd attraverso un video messaggio: “Ora è il momento della giustizia razziale”

Funeral honors #GeorgeFloyd, Americans demand racial justice.



Police escort the hearse carrying #George Floyd's casket from a funeral to a cemetery in Houston, Texas, the United States, on June 9, 2020#GeorgeFloydFuneral #floydfuneral #BlackLivesMatter pic.twitter.com/9WEbr3vjd2 — First India (@thefirstindia) June 10, 2020

One of the most amazing part of the #GeorgeFloydFuneral , was when an unknown artist 👩🏼‍🎨 painted an impressive portrait of #GeorgeFloyd (UPSIDE-DOWN !) 😳, in just minutes at his funeral. https://t.co/vyvZyU6fKh pic.twitter.com/AqstAOMp7O — I Am Neecha 🌷🎀💖🌹💞👠💐 (@AuthorJoeNBrown) June 10, 2020

Le magliette personalizzate per George Floyd: ‘I Can’t Breathe’

“C’è un grande cambiamento in atto e tutti in questo momento dovrebbero farne parte”, ha detto Kersey Biagase che ha affrontato un viaggio di oltre tre ore con la fidanzata (Brandi Pickney), partendo da Port Barre in Louisiana con la sua ragazza, per assistere al funerale. Entrambi indossavano magliette con stampato il nome di Floyd e “I Can’t Breathe“.