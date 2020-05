Milano, folla sui Navigli come due mesi fa e la mascherina diventa un optional (VIDEO)

Ai Navigli sembrava essere tornati a quel sabato pomeriggio di due mesi fa. Era il 7 marzo e la la pandemia da coronavirus aveva già lasciato il segno nel lodigiano e incombeva minacciosa su Bergamo e Brescia e i rischi che a Milano la situazione potesse precipitare erano altissimi.

Milano, folla sui Navigli 7 maggio: cresce la preoccupazione

Nonostante ciò in molti erano sulla Darsena a fare l’aperitivo ed a passeggiare. Stessa scena due mesi dopo, in fase 2, e con un bilancio tragico per la Lombardia. Alle 19 di ieri, 7 maggio, in tanti si sono ritrovati sui Navigli tra runner e semplici avventori. In molti senza mascherine e, spesso, senza risparmiare il distanziamento sociale.

Fase 2: in tanti in strada senza mascherine, in molti non rispettano il distanziamento sociale

Diversi i video pubblicati sui social con nuove accesissime polemiche sul web in considerazione di un numero di contagi che, seppur in flessione, va monitorato sempre con estrema attenzione.