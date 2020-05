Orso si arrampica su balcone a Calliano e rompe vetro (VIDEO)

Momenti di panico tra i residenti di Calliano, in provincia di Trento. Martedì 5 maggio, intorno alle 23:30, un orso si è arrampicato fino al primo piano ed ha rotto il vetro del balcone come riferito da Deena Ondertoller.

Orso su un balcone in Trentino, video virale sui social



Le urla dei residenti hanno allontanato l’animale proprio nel momento in cui stava per entrare nell’abitazione. Il video è stato pubblicato su Facebook da Mara Dalzocchio, consigliere della Lega alla Provincia autonoma di Trento, ed in poche ore ha fatto il giro del web diventando virale.