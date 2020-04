Altissima tensione questo pomeriggio, 19 aprile, in via Giulio Cesare a Torino nel quartiere Aurora. Un gruppo di anarchici è sceso in strada per difendere due rapinatori (di origine marocchina), che avevano scippato una collanina d’oro ad un ottantenne ed erano stati fermati dalla Polizia.

Torino, tensione alle stelle in via Giulio Cesare: anarchici incitano alla rivolta

Il gruppo occupa abusivamente una palazzina della zona ed almeno ottanta persone si sono catapultati in strada spronando i residenti alla rivolta ed allo scontro con la Polizia intervenuta per riportare la calma.

Anarchici in strada per liberare i rapinatori che avevano scippato un anziano

In tanti hanno violato la quarantena, richiamati dalle urla e dai momenti di forte tensione. Gli anarchici hanno tentato di liberare i rapinatori e sono stati inevitabili i contatti con le forze dell’ordine o con altri astanti.

Fermati i responsabili della rapina, tre arresti per resistenza a pubblico ufficiale

Alla fine i responsabili del colpo all’anziana donna sono stati fermati e condotti in commissariato. La loro posizione sarà valutata nelle prossime ore. La zona è rimasta presidiata dalle forze dell’ordine con gli agenti che hanno provveduto all’arresto di tre persone per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Altre tre persone sono state denunciate dalla Digos per resistenza. L’episodio violento è stato ripreso da numerosi passanti ed è diventato virale. Condanne bipartisan dal mondo delle politica.