Checco Zalone canta L’immunità di gregge in versione Modugno nel segno dell’ironia (VIDEO)

L’immunità di gregge: è la nuova esilarante clip pubblicata a sorpresa questa mattina da Checco Zelone in versione Domenica Modugno. Un po’ di ironia per strappare un sorriso in un momento di grande dolore per l’Italia e per il mondo. Per esorcizzare il coronavirus che in pochi mesi ha sconvolto famiglie e colpito in maniera implacabile gli anziani del nostro Paese.

L’ironia di Checco Zalone per esorcizzare il coronavirus

Con sarcasmo Checco Zalone ha richiamato, con il titolo del brano, la proposta di Boris Johnson, premier britannico, che fece tanto discutere ed ha raccontato gli italiani alle prese con il Covid 19. Ad affiancare l’attore pugliese c’è Virginia Raffaele che, nella circostanza, interpreta la fidanzata. Una coppia che prova ad aggirare i decreti del premier Giuseppe Conte, compare anche lui nel video, con false autocertificazioni.

Checco Zalone show con Virginia Raffaele: boom di visualizzazioni

Non sono mancati riferimenti politici: “La quarantena sai è come il Veneto, spegne i focolai piccoli ma può accenderne di grandi”. Il filmato è diventato virale nel giro di poche ore registrando un boom di visualizzazioni e conquistando la topic trend di Twitter.