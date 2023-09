Grafico multimediale, corsi gratuiti al via all’Istituto Smaldone di Salerno: come accedere

L’Istituto Filippo Smaldone di Salerno darà il via dal mese di ottobre al corso professionale di

grafico indirizzo multimedia, autorizzato e finanziato dalla Regione Campania. Le lezioni si terranno nella struttura formativa Sede 2 di Mercatello, in via Vito Lembo 1.

Grafico multimediale, il corso gratuito dell’Istituto Smaldone di Salerno si svolgerà nella sede di Mercatello

Il corso, completamente gratuito per i partecipanti, formerà la figura professionale del Grafico multimediale, fornendo competenze per acquisire e sviluppare immagini e video per imprese e

persone, con l’utilizzo di software avanzati. La durata sarà triennale, per un totale di 2.990 ore di attività tra lezioni di teoriche e lezioni laboratoriali, divise in 990 ore di lezione per ogni anno.

Il presente percorso ha come obiettivo quello di contrastare il fallimento formativo ed il rischio di emarginazione socio-culturale dei giovani, promuovendo un’azione mirata al contrasto della dispersione scolastica, con un approccio alla didattica fondato su esperienze formative pratiche e contenuti sulle competenze grafiche digitali, culturali e della legalità;

Info per iscriversi ai corsi gratuiti di grafico multimediale

un percorso sempre più aderente alle esigenze reali del mondo del lavoro, che concilia la finalità di inclusione sociale con i processi di innovazione, registrando un positivo riscontro, nonché collaborazione, nel mondo delle imprese.

È possibile ricevere maggiori informazioni sul corso presso la segreteria dell’Istituto “Filippo Smaldone”, scrivendo a smaldone2salerno@virgilio.it o telefonando al numero 348-7104346 o 329-4648644 dalle 9.00 alle 13.00 dal Lunedì al Venerdì