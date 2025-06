Vicenza e Palermo unite da un ponte d’amore per i cani: cena benefica per il rifugio di Collesano

Un'importante iniziativa per amici a 4 zampe, a sinistra Donata Campanella

Un ponte tra Nord e Sud nel nome degli animali

Altro che Stretto di Messina. Il vero ponte che unisce Veneto e Sicilia è fatto di affetto, empatia e solidarietà verso gli animali. Da Vicenza a Palermo nasce un legame concreto per sostenere il rifugio per cani di Collesano, in provincia di Palermo, gestito da Donata Campanella, una donna che da oltre vent’anni si prende cura — quasi in solitudine — di decine e decine di amici a quattro zampe.

L’iniziativa ha un volto e una data: venerdì 6 giugno, alle 20:30, al centro ippico Victory di Grisignano di Zocco (Vicenza), si terrà un dinner show benefico a favore della struttura siciliana. Un evento che promette spettacolo, convivialità e, soprattutto, tanta solidarietà.

Una serata di stelle per i cani di Collesano

L’organizzazione è a cura del press agent Mattia Pagliarulo. A condurre la serata sarà Beatrice Bigoni, con un parterre di ospiti noti: la showgirl Sylvie Lubamba, il conduttore Valerio Merola, l’attrice Luce Caponegro (nota come Selen), il ballerino cubano Milton Morales, la cantante Wanda Fisher, il food blogger Andrea Favero (volto di Italy Food Porn Veneto), la dama di “Uomini e Donne Over” Barbara De Santi e l’opinionista Michela Morellato.

Durante la serata, i partecipanti potranno contribuire portando crocchette e barattoli di cibo per cani, che verranno raccolti in un grande cesto all’ingresso e poi inviati direttamente in Sicilia. Il menu, curato nei minimi dettagli, prevede antipasto, primo, secondo con contorni e dessert firmato dalla storica pasticceria Bolzani di Vicenza, con possibilità di scelta vegetariana. L’accesso è possibile solo su prenotazione (al numero 347-3548496) e il costo della cena è di 40 euro a persona, di cui 10 saranno devoluti direttamente al rifugio.

Lotteria benefica e opere d’autore

Il dopo cena sarà animato da una lotteria solidale con premi offerti dai partner dell’iniziativa. Non mancherà un momento d’arte: due quadri saranno messi all’asta, realizzati da due artisti d’eccezione che, pur assenti per motivi professionali, hanno voluto contribuire alla causa. Si tratta dell’attrice Eva Robin’s e del cantautore Ivan Cattaneo.

Tra gli sponsor della serata figurano Pathos Edizioni, Vini di Franciacorta La Torre, Palestre Dorian Gray, Natalia Calin Cottonandrope, Italy Food Porn Veneto, Art Club Disco, Raffaela Gallina lookmaker, Ottica De Ruiz, Le Particulier Studio e Maryster Moda Mare.

Il rifugio di Donata Campanella: vent’anni di dedizione

Il rifugio di Collesano, in Contrada Sovarazzo, è parte dell’associazione ETS “Tutti insieme appassionatamente 5×1000”. Da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per i randagi della zona: attualmente accoglie 170 cani, ma non riceve alcun aiuto da enti pubblici, né dalla Regione Siciliana, né dalla Provincia di Palermo, né dal Comune.

Ogni sera servono almeno otto sacchi da 20 kg di crocchette e 48 barattoloni di carne. Donata riesce ad andare avanti grazie a donazioni private, spesso raccolte tramite la sua pagina Facebook, e a un contributo regolare da parte di un’associazione austriaca che finanzia le sterilizzazioni.

Chiunque volesse contribuire, anche con una piccola offerta o inviando cibo per animali, può contattare Donata Campanella al numero 334-7959111.