Eboli, la rivoluzione Condhotel della famiglia Vitolo

Nasce ad Eboli uno dei primi hotel del sud Italia capace di offrire ogni tipologia di soggiorno, da semplici camere a vere e proprie unità abitative.

Nasce l’Hotel Eboli, non solo camere anche unità abitative

Da esperienze come quelle del Plaza di New York, senza dubbio il più famoso Condhotel al mondo, del Waldorf o del Mandarin hotel, grazie alla capacità imprenditoriale della famiglia Vitolo, ora Eboli sarà la prima città del Mezzogiorno ad ospitare a un progetto che unisce un nuovo modo di vivere il concetto di ospitalità.

L’Hotel Eboli è un quattro stelle lusso, in cui la suddivisione degli spazi sono il trait d’union per favorire comfort, relax e stile di vita. Dalle superfici variabili, queste, sono a disposizione per soggiorni più estesi e garantiscono la privacy più assoluta senza doversi privare della possibilità di usufruire dei servizi alberghieri quali reception multilingue h24, servizio di concierge, servizi turistici sul territorio, servizi di noleggio auto, barche, moto.

Marcello Vitolo

La struttura della famiglia Vitolo offre numerosi servizi

Particolare importanza riveste il servizio di ristorazione, nel nostro bistrot è stata allestita una cucina raffinata, senza dimenticare le origini e le tradizioni, rivisitate con mano ferma e innovativa dai suoi chef. Inoltre i servizi business sono assicurati dalla possibilità di organizzare convegni e meeting mettendo a disposizione il centro business e le aree di lavoro